Тревожный звонок: когда ребёнок становится смыслом всей вашей жизни

Психолог бьет тревогу: почему ребенок не должен быть смыслом жизни родителей
2:07
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Родители часто воспринимают детей как смысл своей жизни, что может быть опасно. Об этом напомнила практикующий психолог, гештальт-терапевт Екатерина Артеменко.

Ребенок с родителями
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ребенок с родителями

Жизнь не статична, и в ней постоянно меняются смыслы. Ребенок, как и любой человек, не является функцией или геометрической фигурой. Он — живой, развивающийся человек, живущий свою собственную жизнь.

Любовь, забота и тревога за детей естественны, но важно не забывать о собственной жизни. Успешное воспитание — это подготовка детей к самостоятельности, а не постоянное опекание. Ребенок учится жить, наблюдая за взрослым, который живет своей жизнью с удовольствием и интересом.

"Когда ребенок видит самодостаточного родителя, который умеет не только заботиться, но и жить свою собственную жизнь с удовольствием и интересом, то перенимает это как ценность и начинает к своей жизни относиться так же по мере взросления", — сказала психолог.

Если ребенок считает себя смыслом жизни родителей, у него может развиться чувство вины. Он будет бояться, что не сможет отплатить за такую жертву, или что родители разрушатся без него. Это может привести к гиперопеке или стремлению избежать родителей, пишет Газета.Ru.

После рождения ребенка отношения между супругами часто охладевают, и один из родителей может чувствовать себя исключенным. В таких семьях ребенок становится центром, а не следствием хороших отношений между родителями. Это негативно сказывается на всех.

Если на ребенка возлагается слишком большая ответственность, у него может повыситься уровень тревоги. Выйдя во взрослую жизнь, он будет воспринимать партнера как функцию для получения смысла жизни, а не как личность. Экологичное партнерство формируется, если ребенок видит хорошие отношения родителей друг к другу и к себе. С такой опорой у него больше шансов построить свою семью без тревоги.

Роди́тели — ближайшие родственники человека, составляющие основу его семьи (отец и мать).
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
