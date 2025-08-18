Волосы уходят, как песок сквозь пальцы: невидимые враги густой шевелюры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Врач-трихолог назвала ключевые факторы, ведущие к выпадению волос
Здоровье

Интенсивное выпадение волос может быть связано с диетами, анемией, проблемами щитовидной железы или стрессом. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, трихолог Юлия Галлямова.

Галлямова пояснила, что выпадение волос чаще всего наблюдается у девушек, которые садятся на строгие диеты. В числе причин специалист назвала и дефицит железа. Она рекомендовала проверять общий анализ крови и уровень ферритина, а также исключить патологии щитовидной железы.

По словам специалиста, распространенной причиной сильного выпадения волос является стресс. Этому может способствовать сильное перенапряжение, переутомление или недосыпание.

"Если все эти факторы исключены, то тогда нужно обратиться к трихологу и пройти полное обследование", — подчеркнула Галлямова.

Она также уточнила, что сильное выпадение волос не является самостоятельным заболеванием.

"Сильное выпадение волос – это не болезнь и это не диагноз, это симптом, который может говорить о различных нарушениях в организме, в том числе о заболеваниях волос", — заключила эксперт

