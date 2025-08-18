Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Болезнь офисных работников: два правила предупредят ее развитие

Врач назвала два главных правила профилактики геморроя
Здоровье

Основой профилактики геморроя является регулирование стула и подвижный образ жизни. О том, как предупредить развитие распространенного заболевания в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-терапевт Рина Заславская.

Туалет
Фото: Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туалет

Заславская пояснила, что для предотвращения развития заболевания необходимо следить за работой кишечника и не допускать как запоров, так и частого поноса.

"Первое, что надо делать, это регулировать диету. Таким образом, чтобы вещества, раздражающие кишечник в сильной степени, не вызывали повышение внутрибрюшного давления, которое играет роль", — отметила врач.

Она подчеркнула, что длительные задержки стула могут привести к развитию болезни.

"Чтобы не было вот такого, что несколько суток, это очень плохо и может привести к геморрою", — добавила Заславская.

По ее словам, помощь в регулировании пищеварения могут оказать минеральные воды, а в некоторых случаях назначаются свечи.

Кроме того, специалист выделила важность физической активности.

"Неподвижный образ жизни тоже ведет к геморрою. Это все важно. Так что какие-то спортивные упражнения, посильные в зависимости от возраста. Потому что у нас все сейчас сидят у компьютера. Это нехорошо, надо делать перерывы", — заключила Заславская

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
