Храп лечится без лекарств — и не массажем: неожиданные советы, которые работают

3:44
Здоровье

Миллионы людей каждую ночь страдают от храпа — своего или партнёра. Но тишина в спальне возможна, и для этого не обязательно ложиться под нож. Современная сомнология предлагает эффективные и доступные решения, не требующие хирургического вмешательства.

Храп во сне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Храп во сне

Индивидуальный подход – главное условие успеха

Как отмечает корреспондент «Белновости», современные исследования показывают: храп часто можно победить при помощи простых, но регулярных действий. Главное — понять, что именно вызывает проблему в конкретном случае.

Лишний вес — частый виновник

Избыточная масса тела — один из главных факторов риска. Жировые отложения в области шеи сужают дыхательные пути, и воздух начинает проходить с вибрацией, вызывая храп. Потеря всего 10% от массы тела способна значительно снизить интенсивность симптомов.

Положение тела во время сна имеет значение

Если вы спите на спине, язык может западать назад и перекрывать воздух. Простое изменение положения на бок помогает многим избавиться от храпа без дополнительных средств. Переход на боковое положение часто становится простым и эффективным решением.

Подушка решает больше, чем кажется

Ортопедические подушки помогают поддерживать шею в таком положении, при котором дыхательные пути остаются открытыми всю ночь. Это особенно важно для тех, кто не может контролировать позу во сне.

Вредные привычки мешают дышать

Курение и вечерний алкоголь расслабляют мышцы глотки и делают храп громче. Отказ от них перед сном часто помогает улучшить качество сна — как своего, так и партнёра.

Позиционная терапия – мягкая коррекция сна

В журнале Sleep Medicine Reviews говорится об эффективности позиционной терапии. Это специальные устройства, которые мягко не дают вам переворачиваться на спину. Такие приспособления мягко предотвращают переворот на спину.

СИПАП – золотой стандарт при апноэ

Если храп сопровождается остановками дыхания, на помощь приходит аппарат СИПАП. Он создаёт положительное давление в дыхательных путях, не позволяя им сужаться. Они считаются золотым стандартом лечения, особенно при сочетании храпа с апноэ.

Капы для нижней челюсти

Индивидуально изготовленные стоматологические капы выдвигают челюсть вперёд, тем самым расширяя пространство для прохождения воздуха. Устройство удобно в использовании и может быть особенно полезным при лёгких формах храпа.

Упражнения для мышц языка и глотки

Регулярные тренировки этих мышц увеличивают их тонус и уменьшают вибрацию тканей. Это небыстрый, но действенный способ. Специальные упражнения, выполняемые регулярно, дают ощутимый результат.

Свободное дыхание через нос

Заложенность носа тоже может вызывать храп. Использование назальных спреев или полосок помогает временно восстановить нормальное дыхание ночью.

Комплексный подход — лучший подход

Как подчеркивается в Sleep Medicine Reviews, наилучший результат чаще всего достигается при сочетании сразу нескольких методов. Визит к сомнологу помогает определить точную причину и выбрать оптимальную тактику. Консультация сомнолога обязательна для выбора оптимальной тактики.

Храп — это не приговор. С пониманием причины и терпением вы сможете вернуть себе (и партнёру) спокойный сон. Главное — начать действовать.

Уточнения

Храп — специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
