Хотели расслабиться, а получили паническую атаку: как сон превращается в кошмар

Психотерапевт назвал привычки, провоцирующие кошмары и тревожный сон

Если вы регулярно просыпаетесь посреди ночи с учащённым сердцебиением и тревогой от пугающих снов — самое время обратить внимание на привычки перед сном. Даже мелочи, вроде перекуса в кровати, могут влиять на качество отдыха.

Простые изменения в вечернем ритуале могут значительно снизить частоту кошмаров и вернуть чувство спокойствия ночью.

Регулярность сна — ваш щит от кошмаров

Первое, что стоит наладить — это стабильный режим сна. Засыпайте и просыпайтесь в одно и то же время, включая выходные. Организм любит предсказуемость, и чем меньше у него поводов для стресса, тем реже будут возникать тревожные сны.

Вечер — время для покоя

Физическая активность за 3–4 часа до сна может «разогнать» нервную систему. Замените вечерние тренировки на что-то умиротворяющее: лёгкая прогулка, чтение, или тёплая ванна подойдут идеально.

Гаджеты под запретом: минимум за час до сна

Смартфоны, планшеты и ноутбуки перед сном — не лучшие друзья спокойного разума. Их экраны излучают голубой свет, который подавляет выработку мелатонина — гормона сна. Откладывайте устройства хотя бы за час до того, как лечь в постель.

Не откладывайте визит к специалисту

Если пугающие сны беспокоят чаще двух раз в неделю и вы замечаете, что это отражается на дневном самочувствии — не откладывайте визит к психологу или психотерапевту. Специалист поможет разобраться с причинами тревожных снов и подобрать стратегию их устранения.

Кровать — не место для сериалов и ужинов

Кровать должна ассоциироваться только со сном и интимной близостью. Когда вы едите, смотрите сериалы или работаете в постели, мозг теряет чёткую ассоциацию, и засыпание становится труднее. В результате — более чуткий и беспокойный сон.

Подобные действия формируют устойчивую связь постели с бодрствованием. Это серьёзно затрудняет процесс засыпания и может провоцировать беспокойный сон.

Алкоголь, кофе и никотин — враги сна

Даже небольшие дозы кофеина или алкоголя вечером могут привести к тревожным снам и частым пробуждениям. Вместо них включите в вечерний ритуал дыхательные упражнения, медитацию или технику прогрессивной мышечной релаксации — они помогают снизить уровень тревоги и настраивают тело на отдых.

Проветривайте спальню

Не стоит недооценивать свежий воздух. Прохладная и хорошо проветренная спальня — одно из важнейших условий для крепкого сна. Потратьте пару минут на то, чтобы впустить в комнату поток свежести — и почувствуете разницу уже в ближайшую ночь.

