Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Методы ускорения созревания тыквы: пасынкование, обрезка и правильный полив
Звездолёт Chrysalis рассчитан на перелёт в систему Альфы Центавра за 400 лет
Флористы назвали способы сохранить свежесть букета цветов в жару
Мода 2025 возвращает старые тренды: низкая талия, сапоги-казаки и юбка-карандаш
Онлайн-кинотеатры России: доходы взлетели на 45% — TelecomDaily
Алла Пугачёва дала Стасу Пьехе совет ни о чём не думать после травмы на концерте
Ройтте удивляет: в Тироле есть мост, соединяющий Альпы и Средневековье
Доктор Энаят: замедлить процессы старения можно с помощью физических упражнений
Зоопсихологи: кошки боятся не огурцов, а внезапного появления предмета за спиной

Хотели расслабиться, а получили паническую атаку: как сон превращается в кошмар

Психотерапевт назвал привычки, провоцирующие кошмары и тревожный сон
2:52
Здоровье

Если вы регулярно просыпаетесь посреди ночи с учащённым сердцебиением и тревогой от пугающих снов — самое время обратить внимание на привычки перед сном. Даже мелочи, вроде перекуса в кровати, могут влиять на качество отдыха.

Ночное пробуждение
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ночное пробуждение

Простые изменения в вечернем ритуале могут значительно снизить частоту кошмаров и вернуть чувство спокойствия ночью.

Регулярность сна — ваш щит от кошмаров

Первое, что стоит наладить — это стабильный режим сна. Засыпайте и просыпайтесь в одно и то же время, включая выходные. Организм любит предсказуемость, и чем меньше у него поводов для стресса, тем реже будут возникать тревожные сны.

Вечер — время для покоя

Физическая активность за 3–4 часа до сна может «разогнать» нервную систему. Замените вечерние тренировки на что-то умиротворяющее: лёгкая прогулка, чтение, или тёплая ванна подойдут идеально.

Гаджеты под запретом: минимум за час до сна

Смартфоны, планшеты и ноутбуки перед сном — не лучшие друзья спокойного разума. Их экраны излучают голубой свет, который подавляет выработку мелатонина — гормона сна. Откладывайте устройства хотя бы за час до того, как лечь в постель.

Не откладывайте визит к специалисту

Если пугающие сны беспокоят чаще двух раз в неделю и вы замечаете, что это отражается на дневном самочувствии — не откладывайте визит к психологу или психотерапевту. Специалист поможет разобраться с причинами тревожных снов и подобрать стратегию их устранения.

Кровать — не место для сериалов и ужинов

Кровать должна ассоциироваться только со сном и интимной близостью. Когда вы едите, смотрите сериалы или работаете в постели, мозг теряет чёткую ассоциацию, и засыпание становится труднее. В результате — более чуткий и беспокойный сон.

Подобные действия формируют устойчивую связь постели с бодрствованием. Это серьёзно затрудняет процесс засыпания и может провоцировать беспокойный сон.

Алкоголь, кофе и никотин — враги сна

Даже небольшие дозы кофеина или алкоголя вечером могут привести к тревожным снам и частым пробуждениям. Вместо них включите в вечерний ритуал дыхательные упражнения, медитацию или технику прогрессивной мышечной релаксации — они помогают снизить уровень тревоги и настраивают тело на отдых.

Проветривайте спальню

Не стоит недооценивать свежий воздух. Прохладная и хорошо проветренная спальня — одно из важнейших условий для крепкого сна. Потратьте пару минут на то, чтобы впустить в комнату поток свежести — и почувствуете разницу уже в ближайшую ночь.

Уточнения

Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Прошлогодние побеги малины удаляют у основания куста без пеньков
Садоводство, цветоводство
Прошлогодние побеги малины удаляют у основания куста без пеньков Аудио 
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Садоводство, цветоводство
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Последние материалы
Методы ускорения созревания тыквы: пасынкование, обрезка и правильный полив
Звездолёт Chrysalis рассчитан на перелёт в систему Альфы Центавра за 400 лет
Флористы назвали способы сохранить свежесть букета цветов в жару
Мода 2025 возвращает старые тренды: низкая талия, сапоги-казаки и юбка-карандаш
Психотерапевт назвал привычки, провоцирующие кошмары и тревожный сон
Онлайн-кинотеатры России: доходы взлетели на 45% — TelecomDaily
Алла Пугачёва дала Стасу Пьехе совет ни о чём не думать после травмы на концерте
Ройтте удивляет: в Тироле есть мост, соединяющий Альпы и Средневековье
Доктор Энаят: замедлить процессы старения можно с помощью физических упражнений
Зоопсихологи: кошки боятся не огурцов, а внезапного появления предмета за спиной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.