Тело само производит лекарство для сосудов: главный секрет оказался скрыт в жировой ткани

1:51
Здоровье

Международная команда учёных из Великобритании и Индии выяснила: ключевым фактором в здоровье сердечно-сосудистой системы может быть гормон адипонектин. Его синтезирует белая жировая ткань, и именно он способен снижать риск развития опасных заболеваний сердца и сосудов.

Сердце и кардиограмма
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сердце и кардиограмма

Что показало исследование

В эксперименте участвовали почти две тысячи человек, у которых ранее отмечался повышенный риск сердечно-сосудистых болезней. Участникам проверяли вес, уровень глюкозы и другие метаболические показатели.

Результаты оказались тревожными:

  • низкий уровень адипонектина был связан с артериальной гипертензией,

  • наблюдалась гипергликемия,

  • фиксировались выраженные нарушения обмена веществ.

Причём подобные проблемы проявлялись даже у людей без ожирения — значит, гормон играет более широкую роль, чем просто показатель массы тела.

Как повысить уровень адипонектина

Учёные подчёркивают: важно стимулировать естественное производство этого гормона. Для этого подходят простые и понятные шаги:

  • снижение лишнего веса,

  • сбалансированное питание,

  • регулярная физическая активность,

  • отказ от курения и алкоголя.

Дополнительно врачи могут назначать препараты, повышающие уровень адипонектина. Среди них — лекарства для снижения уровня сахара в крови и ряд других средств, используемых в терапии метаболических нарушений.

Адипонектин становится всё более значимым показателем для медицины. Он не только отражает состояние обмена веществ, но и способен защитить сердце и сосуды от серьёзных болезней. Контроль уровня этого гормона и забота о собственных привычках — шаг к долгой и здоровой жизни.

Уточнения

Кардиоло́гия (от др.-греч. καρδία - "сердце" и λόγος - "учение, наука") — обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека: строения и развития сердца и сосудов, их функций, а также заболеваний, включая изучение причин их возникновения, механизмов развития, клинических проявлений, вопросов диагностики, а также разработку эффективных методов их лечения и профилактики.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
