Тело само производит лекарство для сосудов: главный секрет оказался скрыт в жировой ткани

Международная команда учёных из Великобритании и Индии выяснила: ключевым фактором в здоровье сердечно-сосудистой системы может быть гормон адипонектин. Его синтезирует белая жировая ткань, и именно он способен снижать риск развития опасных заболеваний сердца и сосудов.
В эксперименте участвовали почти две тысячи человек, у которых ранее отмечался повышенный риск сердечно-сосудистых болезней. Участникам проверяли вес, уровень глюкозы и другие метаболические показатели.
Результаты оказались тревожными:
низкий уровень адипонектина был связан с артериальной гипертензией,
наблюдалась гипергликемия,
фиксировались выраженные нарушения обмена веществ.
Причём подобные проблемы проявлялись даже у людей без ожирения — значит, гормон играет более широкую роль, чем просто показатель массы тела.
Учёные подчёркивают: важно стимулировать естественное производство этого гормона. Для этого подходят простые и понятные шаги:
снижение лишнего веса,
сбалансированное питание,
регулярная физическая активность,
отказ от курения и алкоголя.
Дополнительно врачи могут назначать препараты, повышающие уровень адипонектина. Среди них — лекарства для снижения уровня сахара в крови и ряд других средств, используемых в терапии метаболических нарушений.
Адипонектин становится всё более значимым показателем для медицины. Он не только отражает состояние обмена веществ, но и способен защитить сердце и сосуды от серьёзных болезней. Контроль уровня этого гормона и забота о собственных привычках — шаг к долгой и здоровой жизни.
Кардиоло́гия (от др.-греч. καρδία - "сердце" и λόγος - "учение, наука") — обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека: строения и развития сердца и сосудов, их функций, а также заболеваний, включая изучение причин их возникновения, механизмов развития, клинических проявлений, вопросов диагностики, а также разработку эффективных методов их лечения и профилактики.
