Тело само производит лекарство для сосудов: главный секрет оказался скрыт в жировой ткани

Исследование: гормон адипонектин снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Международная команда учёных из Великобритании и Индии выяснила: ключевым фактором в здоровье сердечно-сосудистой системы может быть гормон адипонектин. Его синтезирует белая жировая ткань, и именно он способен снижать риск развития опасных заболеваний сердца и сосудов.

Что показало исследование

В эксперименте участвовали почти две тысячи человек, у которых ранее отмечался повышенный риск сердечно-сосудистых болезней. Участникам проверяли вес, уровень глюкозы и другие метаболические показатели.

Результаты оказались тревожными:

низкий уровень адипонектина был связан с артериальной гипертензией,

наблюдалась гипергликемия,

фиксировались выраженные нарушения обмена веществ.

Причём подобные проблемы проявлялись даже у людей без ожирения — значит, гормон играет более широкую роль, чем просто показатель массы тела.

Как повысить уровень адипонектина

Учёные подчёркивают: важно стимулировать естественное производство этого гормона. Для этого подходят простые и понятные шаги:

снижение лишнего веса,

сбалансированное питание,

регулярная физическая активность,

отказ от курения и алкоголя.

Дополнительно врачи могут назначать препараты, повышающие уровень адипонектина. Среди них — лекарства для снижения уровня сахара в крови и ряд других средств, используемых в терапии метаболических нарушений.

Адипонектин становится всё более значимым показателем для медицины. Он не только отражает состояние обмена веществ, но и способен защитить сердце и сосуды от серьёзных болезней. Контроль уровня этого гормона и забота о собственных привычках — шаг к долгой и здоровой жизни.

