Горсть орехов — и дневная норма калорий исчерпана: как полезный перекус становится врагом фигуры

Высокая калорийность и риск переедания названы главным минусом орехов

На первый взгляд оба варианта кажутся идеальными для здоровья. Но за ярким образом "правильной еды" скрываются нюансы, которые важно учитывать, чтобы перекус действительно приносил пользу, а не лишние калории.

Орехи и сухофрукты

Сила орехов

Орехи — это концентрат энергии и питательных веществ.

Они содержат полезные жиры, включая омега-кислоты.

Богаты белком, который надолго сохраняет чувство сытости.

В их составе много магния, цинка, селена и витаминов группы В — всё это поддерживает жизненный тонус.

Однако у орехов есть и "обратная сторона": калорийность. Всего горсть может покрыть значительную часть суточной нормы энергии, а съесть лишнего очень легко.

Особенности сухофруктов

Сухофрукты дарят быстрый заряд сил за счёт природных сахаров.

Они содержат клетчатку, улучшающую пищеварение.

Сохраняют часть витаминов и антиоксидантов из свежих плодов.

Удобны как альтернатива фруктам вне сезона.

Главный минус — чрезмерная сладость. Натуральные сахара в них уже в высокой концентрации, а при промышленной обработке часто добавляют ещё и сироп. В результате перекус может оказаться в разы "слаще" свежих фруктов.

Сравнение сытости

Орехи дольше насыщают за счёт белка и жиров.

Сухофрукты дают быстрый углеводный "подъём", но вскоре после него может вернуться чувство голода.

Правильная порция

Главное правило — не переборщить:

орехи — 20-30 г,

сухофрукты — 30-40 г.

Такой объём оптимален для перекуса и не перегружает организм лишними калориями или сахаром.

Лучший вариант — комбинация

Маленькая смесь орехов и сухофруктов создаёт баланс:

белки и жиры дают долгую сытость,

углеводы обеспечивают быстрый прилив энергии,

клетчатка поддерживает пищеварение.

Качество имеет значение

Орехи лучше выбирать без соли, сахара и глазури.

Сухофрукты — натуральной сушки, без консервантов и подсластителей.

Выбор зависит от цели: орехи подходят для длительной сытости, сухофрукты — для быстрого восстановления энергии. Главное — умеренность и внимание к качеству продукта. Тогда эти перекусы станут верными союзниками здоровья, а не скрытыми врагами.

Уточнения

Сухофрукты - это пищевые продукты растительного происхождения, получаемые путем частичного или почти полного удаления воды из свежих фруктов естественными (сушка на солнце, сушка на воздухе) или искусственными (механическая дегидратация, осмотическая сушка, сублимационная сушка) методами, что приводит к снижению содержания влаги (обычно ниже 20-25%).

