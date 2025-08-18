Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти куриные крылышки покорят всех: рецепт от шеф-повара
Путешественница Лисейкина назвала блюда придорожных кафе, приводящие к отравлениям
Радиотелескоп ASKAP в Австралии зафиксировал сигнал от спутника NASA Relay 2
Фитнес-эксперт MadFit: 10-минутная тренировка поможет укрепить все мышцы кора
Вдова Валентина Юдашкина посетила могилу мужа с внуками
Фитнес-тренеры: рыбий жир способен снизить повреждение мышечных тканей
Пять масел, которые делают волосы сияющими без салона
Зубная паста помогает удалить пятна с ковра и других мягких поверхностей
Зооинженер рассказала, как понять, что кошка любит хозяина

ЭКО: 3 главных страха развеяны врачом — чего на самом деле стоит бояться

ЭКО: все мифы и правда от репродуктолога Шибановой — стоит ли бояться процедуры
1:55
Здоровье

Процедура ЭКО не вызывает онкологических заболеваний, напротив, она включает тщательное обследование женщины, что позволяет выявить возможные патологии на ранних стадиях. Это дает возможность пройти важное медицинское обследование, которое может спасти жизнь. Об этом рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог Екатерина Шибанова.

Беременная на море
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Беременная на море

Врач отметила, что миф о том, что гормональная стимуляция при ЭКО приводит к значительному увеличению веса, также не подтверждается. Гормоны не влияют на обмен веществ и не способствуют набору веса. Временное увеличение живота связано с ростом яичников из-за созревания фолликулов и проходит после завершения менструального цикла. Набор веса возможен только при несоблюдении рекомендаций по питанию и образу жизни, приводит слова репродуктолога Газета.Ru.

ЭКО не является процедурой с заведомо негативным исходом. Успех зависит от множества факторов, включая возраст женщины, ее общее состояние здоровья и качество спермы.

"Вероятность успешной беременности после ЭКО варьируется от 30% до 50% в зависимости от индивидуальных особенностей", — добавила врач.

Возраст играет ключевую роль: после 40 лет шансы на успешное зачатие снижаются, поэтому откладывать процедуру не рекомендуется, добавила она.

Миф о том, что дети, рожденные благодаря ЭКО, не могут иметь собственное потомство, также не имеет под собой оснований. За десятилетия существования технологии родилось уже второе поколение таких детей, и нет научных данных, свидетельствующих о бесплодии детей, зачатых с помощью ЭКО. Способ зачатия не оказывает влияния на репродуктивное здоровье будущих поколений.

Уточнения

Экстракорпоральное оплодотворение (от лат. extra — сверх, вне и лат. corpus — тело, то есть оплодотворение вне тела, сокр. ЭКО́) или Ребёнок из пробирки — вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью
Недвижимость
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью Аудио 
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Садоводство, цветоводство
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Путин всё рассчитал: встреча в Вашингтоне продолжит СВО на Украине Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Лесной фастфуд: почему волк предпочитает зайца в перекус
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Последние материалы
Фитнес-тренеры: рыбий жир способен снизить повреждение мышечных тканей
Пять масел, которые делают волосы сияющими без салона
Зубная паста помогает удалить пятна с ковра и других мягких поверхностей
Зооинженер рассказала, как понять, что кошка любит хозяина
Причины намеренного увеличения показаний одометра в России
Эксперт раскрыл дезинформацию ВСУ о якобы новой мощной ракете
Рекордные траты на новые авто: россияне выложили 390 млрд рублей в июле — Автостат
Синицына раскрыла детали прощания с Олегом Табаковым и таинственный сон после похорон
Пожарные обрели необычного напарника: неожиданный гость стал символом уфимских огнеборцев
ЭКО: все мифы и правда от репродуктолога Шибановой — стоит ли бояться процедуры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.