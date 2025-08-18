ЭКО: 3 главных страха развеяны врачом — чего на самом деле стоит бояться

Процедура ЭКО не вызывает онкологических заболеваний, напротив, она включает тщательное обследование женщины, что позволяет выявить возможные патологии на ранних стадиях. Это дает возможность пройти важное медицинское обследование, которое может спасти жизнь. Об этом рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог Екатерина Шибанова.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Беременная на море

Врач отметила, что миф о том, что гормональная стимуляция при ЭКО приводит к значительному увеличению веса, также не подтверждается. Гормоны не влияют на обмен веществ и не способствуют набору веса. Временное увеличение живота связано с ростом яичников из-за созревания фолликулов и проходит после завершения менструального цикла. Набор веса возможен только при несоблюдении рекомендаций по питанию и образу жизни, приводит слова репродуктолога Газета.Ru.

ЭКО не является процедурой с заведомо негативным исходом. Успех зависит от множества факторов, включая возраст женщины, ее общее состояние здоровья и качество спермы.

"Вероятность успешной беременности после ЭКО варьируется от 30% до 50% в зависимости от индивидуальных особенностей", — добавила врач.

Возраст играет ключевую роль: после 40 лет шансы на успешное зачатие снижаются, поэтому откладывать процедуру не рекомендуется, добавила она.

Миф о том, что дети, рожденные благодаря ЭКО, не могут иметь собственное потомство, также не имеет под собой оснований. За десятилетия существования технологии родилось уже второе поколение таких детей, и нет научных данных, свидетельствующих о бесплодии детей, зачатых с помощью ЭКО. Способ зачатия не оказывает влияния на репродуктивное здоровье будущих поколений.

Уточнения

Экстракорпоральное оплодотворение (от лат. extra — сверх, вне и лат. corpus — тело, то есть оплодотворение вне тела, сокр. ЭКО́) или Ребёнок из пробирки — вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия.

