Секреты успешного собеседования: 6 фраз, которые нужно избегать, как огня

Секреты успеха при приёме на работу: избегайте этих 6 фраз на собеседовании любой ценой

3:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

Собеседование — это возможность продемонстрировать свои профессиональные качества, а не только приятные личные черты. Работодатель ищет компетентного кандидата, который соответствует корпоративной культуре.

Фото: commons.wikimedia.org by HSGTalents, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Собеседование

Как объяснил HR-директор консалтинговой компании ООО "Вместе.ПРО" Дмитрий Чернышов, излишняя "идеальность" может вызвать подозрения, поэтому важно подготовиться: изучить компанию, её миссию и ценности. Следует говорить о реальных результатах, а не только об усилиях, что подчеркнёт вашу заинтересованность, адаптивность и профессионализм.

Особое внимание следует уделить стоп-фразам, которые могут негативно повлиять на впечатление о вас на собеседовании.

Избегайте фраз, акцентирующих внимание на процессе вместо результата. Например, использование слов "Я старался", "пытался" или "пробовал" подсознательно сигнализирует о неудаче и смещает акцент с вашего вклада на усилия. Вместо этого говорите о конкретных достижениях: "Внедрил систему электронного документооборота, сократив время обработки заявок на 30%". Будьте осторожны с фразой "Я быстро обучаемый". Без подкрепления примерами она может звучать как признание отсутствия нужных навыков. Вместо этого приведите яркий пример быстрого освоения сложного навыка и его измеримого результата: "Освоил программу X за 10 дней, на второй неделе увеличил конверсию лидов на 18% за счёт оптимизации скриптов". Не говорите "У меня нет вопросов". Эта фраза может создать впечатление полного отсутствия интереса к компании и роли. Проявите вовлеченность, задав осмысленные вопросы о ключевых задачах на первые 90 дней, текущих вызовах команды, KPI успеха на позиции или возможностях обучения. Избегайте фразы "У меня такой характер". Ответ "У меня такой характер" может сигнализировать об отказе от развития и негибкости. Признавайте области для роста и приведите пример работы над ними. Например: "Раньше мог быть излишне прям — сейчас сознательно развиваю дипломатичность". Не соглашайтесь на всё в вопросах зарплаты или графика. Позиция "Согласен(на) на всё" может разрушить ваш профессионализм, выдавая отчаяние или непонимание своей ценности. Назовите обоснованный диапазон зарплаты и чётко, но гибко обозначьте условия. Избегайте негатива о прошлом работодателе или коллегах. Даже если причина ухода веская, это может нарисовать вас конфликтным. Будьте нейтральны и смотрите вперёд: "После реорганизации проекта ищу стабильную команду". В случае конфликта: "Были разные взгляды на подходы. Ценю опыт, но ищу среду, где востребована моя инициативность".

Каждая фраза на собеседовании должна создавать ценность и подчёркивать ваши профессиональные качества, цитирует эксперта Газета.Ru. Говорите о результатах, доказывайте навыки примерами, проявляйте искренний интерес вопросами, демонстрируйте готовность к росту и знайте свою цену на рынке. Это поможет вам построить доверие и профессиональный имидж. Собеседование — это не экзамен, а переговоры.

Уточнения

Собеседование — встреча с потенциальным работодателем или его представителем при приеме на работу.

