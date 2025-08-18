Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дмитрий Борисов раскрыл психологический секрет моложавости в 40 лет
Юлия Снигирь объяснила, как началась её дружба с Евгением Цыгановым и переросла в роман
Власти Европы вводят плату и квоты для ограничения туризма в популярных городах
В России растёт спрос на контрактные двигатели вместо восстановления старых
Профессор Вюрмелинг о ключевых факторах: Болгария официально вступает в еврозону
Апифобия: боязнь пчёл и шершней ограничивает жизнь и требует психотерапии
Тодоренко призналась, что не может расслабиться рядом с Топаловым
Биологи из Канады и Японии открыли микроб Sukunaarchaeum
Эксперты по питанию: яйца, зелень и орехи опасно готовить в микроволновой печи

Секреты успешного собеседования: 6 фраз, которые нужно избегать, как огня

Секреты успеха при приёме на работу: избегайте этих 6 фраз на собеседовании любой ценой
3:29
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Собеседование — это возможность продемонстрировать свои профессиональные качества, а не только приятные личные черты. Работодатель ищет компетентного кандидата, который соответствует корпоративной культуре.

Собеседование
Фото: commons.wikimedia.org by HSGTalents, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Собеседование

Как объяснил HR-директор консалтинговой компании ООО "Вместе.ПРО" Дмитрий Чернышов, излишняя "идеальность" может вызвать подозрения, поэтому важно подготовиться: изучить компанию, её миссию и ценности. Следует говорить о реальных результатах, а не только об усилиях, что подчеркнёт вашу заинтересованность, адаптивность и профессионализм.

Особое внимание следует уделить стоп-фразам, которые могут негативно повлиять на впечатление о вас на собеседовании.

  1. Избегайте фраз, акцентирующих внимание на процессе вместо результата. Например, использование слов "Я старался", "пытался" или "пробовал" подсознательно сигнализирует о неудаче и смещает акцент с вашего вклада на усилия. Вместо этого говорите о конкретных достижениях: "Внедрил систему электронного документооборота, сократив время обработки заявок на 30%".
  2. Будьте осторожны с фразой "Я быстро обучаемый". Без подкрепления примерами она может звучать как признание отсутствия нужных навыков. Вместо этого приведите яркий пример быстрого освоения сложного навыка и его измеримого результата: "Освоил программу X за 10 дней, на второй неделе увеличил конверсию лидов на 18% за счёт оптимизации скриптов".
  3. Не говорите "У меня нет вопросов". Эта фраза может создать впечатление полного отсутствия интереса к компании и роли. Проявите вовлеченность, задав осмысленные вопросы о ключевых задачах на первые 90 дней, текущих вызовах команды, KPI успеха на позиции или возможностях обучения.
  4. Избегайте фразы "У меня такой характер". Ответ "У меня такой характер" может сигнализировать об отказе от развития и негибкости. Признавайте области для роста и приведите пример работы над ними. Например: "Раньше мог быть излишне прям — сейчас сознательно развиваю дипломатичность".
  5. Не соглашайтесь на всё в вопросах зарплаты или графика. Позиция "Согласен(на) на всё" может разрушить ваш профессионализм, выдавая отчаяние или непонимание своей ценности. Назовите обоснованный диапазон зарплаты и чётко, но гибко обозначьте условия.
  6. Избегайте негатива о прошлом работодателе или коллегах. Даже если причина ухода веская, это может нарисовать вас конфликтным. Будьте нейтральны и смотрите вперёд: "После реорганизации проекта ищу стабильную команду". В случае конфликта: "Были разные взгляды на подходы. Ценю опыт, но ищу среду, где востребована моя инициативность".

Каждая фраза на собеседовании должна создавать ценность и подчёркивать ваши профессиональные качества, цитирует эксперта Газета.Ru. Говорите о результатах, доказывайте навыки примерами, проявляйте искренний интерес вопросами, демонстрируйте готовность к росту и знайте свою цену на рынке. Это поможет вам построить доверие и профессиональный имидж. Собеседование — это не экзамен, а переговоры.

Уточнения

Собеседование — встреча с потенциальным работодателем или его представителем при приеме на работу.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных
Домашние животные
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Путин всё рассчитал: встреча в Вашингтоне продолжит СВО на Украине Любовь Степушова Popular Science: в рулевом валу судна Blue Heron нашли новые формы жизни Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Лесной фастфуд: почему волк предпочитает зайца в перекус
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Последние материалы
Эксперты по питанию: яйца, зелень и орехи опасно готовить в микроволновой печи
Горячая вода и агрессивное мытье замедляют работу фолликулов
Топинамбур из Липецка в Китае: экспорт набирает обороты — ИстАгро Дон
Летняя угроза: уролог назвал главные причины цистита в жару — берегите себя
Сантехники: сода и уксус с ложкой эффективно растворяют засоры в раковине
Список цветов, которые сохраняют цветение после обрезки в августе
Тимати прокомментировал обвинения в нарциссизме после рождения третьего ребёнка
Автоинструктор объяснил, почему некоторые водители отказываются от кондиционера
Макрон допустил признание Украиной утраты территорий в обмен на гарантии безопасности
Большой Утриш под Анапой: песчаные дюны защищают побережье Чёрного моря
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.