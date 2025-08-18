Цистит атакует летом: 3 причины неожиданного обострения и советы врача, как избежать

Летняя угроза: уролог назвал главные причины цистита в жару — берегите себя

Цистит не является исключительно сезонной проблемой, связанной с холодами. Летом число обращений с симптомами цистита возрастает на 30-40% из-за переохлаждения, обезвоживания и купания, как отметил врач-уролог Карен Мкртчян из клиники академика Ройтберга.

Даже в жаркую погоду переохлаждение возможно из-за кондиционеров, холодных напитков, купания в прохладной воде и резких температурных перепадов. Это ослабляет иммунитет и может вызвать воспаление в мочевом пузыре, особенно у женщин, которые более подвержены циститу.

При повышенной температуре и усиленном потоотделении организм теряет много жидкости. Недостаточное потребление воды приводит к концентрированной моче, которая раздражает слизистую мочевого пузыря и способствует размножению бактерий, в первую очередь E. coli, что является одной из основных причин воспаления, сообщает Газета.Ru.

Купание в общественных водоемах может привести к заражению патогенными микроорганизмами.

"А если после водных процедур долго не переодевать мокрую одежду, создаются идеальные условия для воспаления: тепло, влажность и закрытое пространство. Ношение мокрого купальника более 2 часов повышает риск цистита почти на 50%", — добавил врач.

При появлении симптомов цистита, таких как учащенное и болезненное мочеиспускание, рези, жжение, мутная моча, дискомфорт внизу живота и кровь в моче, необходимо обратиться к врачу. Самолечение может привести к осложнениям и хронической форме заболевания.

Цисти́т (от греч. κύστις «пузырь») — воспаление мочевого пузыря.

