Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исаак Виджраку назвал радостью жизни свой брак с Ани Лорак
ПДД: приставы могут арестовать авто после судебного разрешения
Дизайнеры назвали сочетания штор с обоями для спальни и гостиной
Высокие каблуки могут вызвать деформацию стопы и боли в суставах, говорят эксперты
Ранние инъекции красоты могут привести к скованной мимике и утрате естественности
После лука агрономы рекомендуют сажать бобовые и корнеплоды
Юристы напомнили, что указание инспектора ДПС нужно выполнять всегда
Постукивание ногой и заложенные уши — ранние признаки агрессии у лошади
Продюсер Дворцов: Игорь Крутой может перекрыть кислород артистам

Тихий поход в лес, который заканчивается реанимацией: грибники снова в зоне риска

Минздрав перечислил опасные ошибки при сборе и варке грибов
1:58
Здоровье

Тёплое и влажное лето — рай для грибников. Но, отправляясь за грибами, важно помнить: ароматный ужин может закончиться на больничной койке, если проявить неосторожность.

Урожай грибов
Фото: freepik.com by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Урожай грибов

Основные правила безопасного сбора и приготовления грибов

Вот что стоит учитывать перед походом в лес и после него:

  • Никаких экспериментов. Собирать нужно только те грибы, в которых вы абсолютно уверены. Лучше пройти мимо сомнительного экземпляра, чем рисковать здоровьем.
  • Не привлекайте детей к сортировке. Даже если ребёнок хорошо знает грибы по книжкам, ошибиться очень легко — и последствия могут быть серьёзными.
  • Вернулись из леса — сразу к обработке. Оставлять грибы «до вечера» — опасно. Даже съедобные виды при неправильном хранении могут навредить.
  • Условно-съедобные — под строгий контроль. Их нужно отваривать минимум дважды, по 50 минут каждый раз, не забывая промывать под проточной водой между варками.
  • Забудьте про переросшие и повреждённые грибы. Они накапливают токсины и портятся быстрее.
  • Не пробуйте незнакомые грибы на вкус. Это не способ определить безопасность — это прямой путь к отравлению.
  • Отвар — не для еды. Его нужно выливать, даже если гриб «безобидный». Все вредные вещества остаются именно в нём.
  • Где нельзя собирать: вблизи трасс, заводов и в пределах города. Грибы впитывают токсины из окружающей среды.

Также важно помнить

Пластинчатые грибы сложно отличить от ядовитых. И даже съедобные грибы противопоказаны маленьким детям, людям с болезнями печени и нарушениями обмена веществ.

Любая ошибка при сборе или готовке грибов может обернуться серьёзными последствиями. Лучше перестраховаться, чем потом лечиться.

Уточнения

Грибы́ — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Садоводство, цветоводство
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста Аудио 
Режим N в АКПП используют при буксировке и техобслуживании автомобиля — автоэксперт
Авто
Режим N в АКПП используют при буксировке и техобслуживании автомобиля — автоэксперт Аудио 
Плащеносная акула с мелового периода обитает на глубине до 1500 метров
Домашние животные
Плащеносная акула с мелового периода обитает на глубине до 1500 метров Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Последние материалы
Высокие каблуки могут вызвать деформацию стопы и боли в суставах, говорят эксперты
Ранние инъекции красоты могут привести к скованной мимике и утрате естественности
Минздрав перечислил опасные ошибки при сборе и варке грибов
После лука агрономы рекомендуют сажать бобовые и корнеплоды
Юристы напомнили, что указание инспектора ДПС нужно выполнять всегда
Постукивание ногой и заложенные уши — ранние признаки агрессии у лошади
Продюсер Дворцов: Игорь Крутой может перекрыть кислород артистам
Гостеприимство по-шотландски: Шотландия обошла Италию и Тайвань в мировом рейтинге гостеприимства
Отсутствие паузы перед выпечкой снижает пористость и ухудшает текстуру изделия
Квантовая физика шокирует: атомы меняют правила игры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.