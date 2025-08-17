Тихий поход в лес, который заканчивается реанимацией: грибники снова в зоне риска

Минздрав перечислил опасные ошибки при сборе и варке грибов

Тёплое и влажное лето — рай для грибников. Но, отправляясь за грибами, важно помнить: ароматный ужин может закончиться на больничной койке, если проявить неосторожность.

Основные правила безопасного сбора и приготовления грибов

Вот что стоит учитывать перед походом в лес и после него:

Никаких экспериментов. Собирать нужно только те грибы, в которых вы абсолютно уверены. Лучше пройти мимо сомнительного экземпляра, чем рисковать здоровьем.

Не привлекайте детей к сортировке. Даже если ребёнок хорошо знает грибы по книжкам, ошибиться очень легко — и последствия могут быть серьёзными.

Вернулись из леса — сразу к обработке. Оставлять грибы «до вечера» — опасно. Даже съедобные виды при неправильном хранении могут навредить.

Условно-съедобные — под строгий контроль. Их нужно отваривать минимум дважды, по 50 минут каждый раз, не забывая промывать под проточной водой между варками.

Забудьте про переросшие и повреждённые грибы. Они накапливают токсины и портятся быстрее.

Не пробуйте незнакомые грибы на вкус. Это не способ определить безопасность — это прямой путь к отравлению.

Отвар — не для еды. Его нужно выливать, даже если гриб «безобидный». Все вредные вещества остаются именно в нём.

Где нельзя собирать: вблизи трасс, заводов и в пределах города. Грибы впитывают токсины из окружающей среды.

Также важно помнить

Пластинчатые грибы сложно отличить от ядовитых. И даже съедобные грибы противопоказаны маленьким детям, людям с болезнями печени и нарушениями обмена веществ.

Любая ошибка при сборе или готовке грибов может обернуться серьёзными последствиями. Лучше перестраховаться, чем потом лечиться.

Уточнения

