Полезно, просто, вкусно: этот напиток вытесняет многие продукты и становится основой здоровой кухни

Кефир сочетается с фруктами, специями и зеленью — универсальный продукт для рациона

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кефир давно считается полезным продуктом, но многие по-прежнему воспринимают его исключительно как прохладный напиток "на перекус". А между тем, у него есть куда больше возможностей. Этот кисломолочный герой может стать основой для полезных блюд, теплых напитков и настоящих гастрономических открытий — стоит лишь взглянуть на него чуть шире.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка пьет кефир

Не боится нагрева

Когда нагреваешь молоко, оно может быстро свернуться и превратиться в неприятную массу — особенно если оно свежее. Кефир ведет себя совсем иначе. При нагревании он сохраняет свою однородность и не теряет вкусовых качеств, что делает его отличным выбором для приготовления теплых напитков, крем-супов и даже соусов.

Универсальный ингредиент для полезных рецептов

Кефир прекрасно "дружит" с самыми разными ингредиентами — фруктами, ягодами, свежей зеленью и полезными специями. Это не просто кисломолочный продукт, а настоящая платформа для кулинарных экспериментов. С ним можно легко создавать вкусные, а главное — здоровые сочетания на каждый денью

Кефир и его с польза

Так что кефир вполне заслуживает стабильного места в повседневном рационе. Это не только полезно, но и удобно. Главное — выбирать продукт без добавленного сахара и хранить его правильно, чтобы сохранить максимум пользы и вкуса.

Уточнения

Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения.

