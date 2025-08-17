Полезно, просто, вкусно: этот напиток вытесняет многие продукты и становится основой здоровой кухни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Кефир давно считается полезным продуктом, но многие по-прежнему воспринимают его исключительно как прохладный напиток "на перекус". А между тем, у него есть куда больше возможностей. Этот кисломолочный герой может стать основой для полезных блюд, теплых напитков и настоящих гастрономических открытий — стоит лишь взглянуть на него чуть шире.

Девушка пьет кефир
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пьет кефир

Не боится нагрева

Когда нагреваешь молоко, оно может быстро свернуться и превратиться в неприятную массу — особенно если оно свежее. Кефир ведет себя совсем иначе. При нагревании он сохраняет свою однородность и не теряет вкусовых качеств, что делает его отличным выбором для приготовления теплых напитков, крем-супов и даже соусов.

Универсальный ингредиент для полезных рецептов

Кефир прекрасно "дружит" с самыми разными ингредиентами — фруктами, ягодами, свежей зеленью и полезными специями. Это не просто кисломолочный продукт, а настоящая платформа для кулинарных экспериментов. С ним можно легко создавать вкусные, а главное — здоровые сочетания на каждый денью

Кефир и его с польза

Так что кефир вполне заслуживает стабильного места в повседневном рационе. Это не только полезно, но и удобно. Главное — выбирать продукт без добавленного сахара и хранить его правильно, чтобы сохранить максимум пользы и вкуса.

Уточнения

Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
