Секрет раскрыт: этот напиток утоляет жажду лучше воды — вот что нужно пить в жару

Летний лайфхак: пейте молоко вместо воды, чтобы забыть о жажде надолго

Когда температура поднимается, многие из нас вспоминают старую рекомендацию: "Пейте много воды!" Но знаете ли вы, что вода не всегда самый эффективный способ утолить жажду?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина пьет молоко

Мы привыкли думать, что вода — лучший напиток в жару. Однако она быстро выводится из организма, и жажда возвращается. А что, если мы скажем вам, что есть напиток, который помогает поддерживать водный баланс дольше? Это молоко.

Молоко — это не просто вкусный напиток, но и настоящий помощник в борьбе с жаждой. Оно содержит лактозу, белки и жиры, которые замедляют процесс пищеварения. Это значит, что организм дольше удерживает воду из молока, и вы дольше чувствуете себя сытым и освежённым.

Кроме того, молоко содержит натрий, который помогает удерживать воду в организме. Натрий действует как губка, удерживая воду и снижая частоту мочеиспускания. Это особенно важно в жаркую погоду, когда мы теряем много жидкости, уточняет centrum.cz.

Но что делать, если вы не любите молоко или у вас непереносимость лактозы? Не отчаивайтесь! Есть и другие способы поддерживать водный баланс. Например, можно добавить щепотку соли в воду или воспользоваться раствором для регидратации. Эти методы также помогают удерживать воду в организме и предотвращают обезвоживание.

Важно помнить, что выбор напитка зависит от ваших индивидуальных предпочтений и потребностей. Но если вы хотите чувствовать себя лучше в жару, стоит попробовать молоко или другие напитки, которые помогают поддерживать водный баланс. Ваше здоровье скажет вам спасибо!

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

