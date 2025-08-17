Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты объяснили, чем опасен бензин с заниженным октановым числом
Пиво в Германии: как меняются вкусы молодёжи и реагирует индустрия
Ольга Бузова положительно оценила итоги встречи Путина и Трампа
Натуральное масло на основе аюрведы укрепляет волосы и стимулирует рост
Бегемоты могут есть мясо, но никогда не охотятся на рыбу
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение
Человечество превратит Луну в ядерный спутник Земли
Казачкова: при дефиците железа человек теряет энергию и мотивацию
Учёные объяснили, почему планка не качает пресс

Секрет раскрыт: этот напиток утоляет жажду лучше воды — вот что нужно пить в жару

Летний лайфхак: пейте молоко вместо воды, чтобы забыть о жажде надолго
1:45
Здоровье

Когда температура поднимается, многие из нас вспоминают старую рекомендацию: "Пейте много воды!" Но знаете ли вы, что вода не всегда самый эффективный способ утолить жажду?

Мужчина пьет молоко
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина пьет молоко

Мы привыкли думать, что вода — лучший напиток в жару. Однако она быстро выводится из организма, и жажда возвращается. А что, если мы скажем вам, что есть напиток, который помогает поддерживать водный баланс дольше? Это молоко.

Молоко — это не просто вкусный напиток, но и настоящий помощник в борьбе с жаждой. Оно содержит лактозу, белки и жиры, которые замедляют процесс пищеварения. Это значит, что организм дольше удерживает воду из молока, и вы дольше чувствуете себя сытым и освежённым.

Кроме того, молоко содержит натрий, который помогает удерживать воду в организме. Натрий действует как губка, удерживая воду и снижая частоту мочеиспускания. Это особенно важно в жаркую погоду, когда мы теряем много жидкости, уточняет centrum.cz.

Но что делать, если вы не любите молоко или у вас непереносимость лактозы? Не отчаивайтесь! Есть и другие способы поддерживать водный баланс. Например, можно добавить щепотку соли в воду или воспользоваться раствором для регидратации. Эти методы также помогают удерживать воду в организме и предотвращают обезвоживание.

Важно помнить, что выбор напитка зависит от ваших индивидуальных предпочтений и потребностей. Но если вы хотите чувствовать себя лучше в жару, стоит попробовать молоко или другие напитки, которые помогают поддерживать водный баланс. Ваше здоровье скажет вам спасибо!

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин
Красота и стиль
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин Аудио 
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Авто
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Новый объект в Солнечной системе, движущийся с Нептуном, обнаружен учеными
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Последние материалы
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение
Человечество превратит Луну в ядерный спутник Земли
Казачкова: при дефиците железа человек теряет энергию и мотивацию
Учёные объяснили, почему планка не качает пресс
Удаление отплодоносивших побегов малины снижает риск грибковых заболеваний
Дизайнеры рекомендуют заменить пластиковую посуду на стеклянную или металлическую
Эксперты назвали необычные виды спорта: шахматы на ринге и борьба ушами
Работа телевизора вхолостую повышает потребление энергии и риск перегрева
Шелушение после загара: шаги, которые спасут кожу
Диетолог Сюракшина назвала продукты с самым высоким содержанием холестерина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.