Забудьте про Альцгеймера: диетолог раскрыла секрет защиты мозга от старения — всё дело в соли

Соль и деменция: 5 грамм — ваш лимит в день для защиты мозга от старения

Здоровье

Врач-терапевт и диетолог Эльвира Фесенко предупредила о возможных рисках для мозга из-за избыточного потребления соли. Она отметила, что избыток натрия может нарушить питание клеток мозга, повысить артериальное давление и увеличить риск сосудистой деменции.

По словам Фесенко, мозг является энергозависимым органом, требующим постоянного притока кислорода и крови. Избыточное потребление соли приводит к сужению сосудов, что затрудняет кровообращение в головном мозге. Это может вызвать кислородное голодание, которое проявляется постепенно и незаметно, но со временем может привести к снижению памяти, концентрации внимания и скорости реакции.

Особенно подвержены риску пожилые люди, у которых сосуды становятся менее эластичными и повышается артериальное давление. В сочетании с избыточным потреблением соли это может привести к нарушению работы сердца и когнитивных функций, что является предвестником сосудистой деменции.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление соли до 5 граммов в день, что примерно соответствует одной чайной ложке. Однако в России этот показатель значительно выше, составляя от 9 до 15 граммов в день, сообщает Газета.Ru.

"Проблема в том, что почти 80% соли человек получает не из солонки, а из готовой еды — хлеба, сыра, соусов, колбасы и полуфабрикатов", — пояснила врач.

Длительное потребление солёной пищи может привести к привыканию организма к высокому содержанию натрия. В результате снижается чувствительность вкусовых рецепторов, и человеку требуется больше соли для достижения желаемого вкуса. Избыток натрия также может вызвать воспалительные реакции, повлиять на состояние суставов, желудка и почек, но мозг страдает от этого одним из первых.

Фесенко рекомендует начать ограничивать потребление соли уже сейчас, чтобы дать мозгу шанс работать лучше и дольше.

