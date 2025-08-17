Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые бьют тревогу из-за угрозы, которая нависла над океаном
Эффективные способы удаления хвоща полевого с участка
Депутат Нилов напомнил, что о будущей пенсии необходимо думать уже в молодости
Ваня Дмитриенко рассказал, что отношения с Анной Пересильд дарят ему вдохновение
Названы условия, при которых водитель может продолжить движение при нахождении пешехода на переходе
Кулинары поделились рецептом пышных оладий на кефире
Уксус и лимон против накипи: эффективные методы удаления в домашних условиях
Веккьято: экстремальные нагрузки повышают риск сердечной смерти у бодибилдеров
Немецкая овчарка признана лучшей сторожевой собакой для семьи и дома

Уши скажут спасибо: простой трюк после купания избавит от боли и отита

ЛОР раскрыл секрет: как избежать отита после купания — сразу удалите воду из уха
1:33
Здоровье

Врач-оториноларинголог Полина Вашкевич поделилась рекомендациями по предотвращению проблем с ушами после купания.

Открытый пляж
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Открытый пляж

В летний период вода в ухе создает благоприятные условия для размножения бактерий и грибков, что может привести к отиту. Отит сопровождается болью, зудом и снижением слуха.

Если в ухе есть серная пробка, она может набухнуть после контакта с водой и полностью перекрыть слуховой проход, что также вызывает дискомфорт и ухудшение слуха. Чтобы избежать этих проблем, врач советует сразу удалять воду из уха после купания.

Для этого можно наклонить голову в сторону и аккуратно покачать, чтобы вода вытекла. Также можно воспользоваться полотенцем, чтобы вытереть и подсушить слуховой проход, или воспользоваться феном. Важно использовать теплый или прохладный поток воздуха, держа фен на расстоянии около 30 см от уха, пишет Газета.Ru.

Однако врач предупреждает, что не следует использовать ватные палочки для чистки ушей.

"Они могут легко травмировать кожу слухового прохода, что может привести к воспалению. При использовании ватных палочек серные массы утрамбовываются вглубь слухового прохода и формируется серная пробка", — предостерегла врач.

Следуя этим простым рекомендациям, можно значительно снизить риск проблем с ушами после водных процедур и наслаждаться купанием без стресса и осложнений.

Уточнения

Оти́т (от др.-греч. οὖς, в род. п. ὠτός — ухо и лат. -itis — суффикс, означающий воспаление) — ЛОР-заболевание, представляющее собой воспалительный процесс в ухе.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Новый объект в Солнечной системе, движущийся с Нептуном, обнаружен учеными
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Последние материалы
Кулинары: кипяток заменяет дрожжи при приготовлении эластичного теста для пиццы
Австралии кит-монстр Janjucetus dullardi возрастом 25 млн лет
Юлия Высоцкая призналась, что совершала ошибки в браке с Андреем Кончаловским
Налим активизируется зимой и нерестится в январе при сильных морозах
Картонная коробка с бананом ускоряет созревание томатов в квартире
Запеканка из кабачков с брынзой и базиликом готовится в духовке за 35 минут
Разъяснены отличия осмотра и досмотра автомобиля по ПДД и закону
Садовод Самойлова рассказала, как подготовить грядку после уборки картофеля
Альшурафа: современные трекеры не учитывают особенности походки при ожирении
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.