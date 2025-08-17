Уши скажут спасибо: простой трюк после купания избавит от боли и отита

Здоровье

Врач-оториноларинголог Полина Вашкевич поделилась рекомендациями по предотвращению проблем с ушами после купания.

В летний период вода в ухе создает благоприятные условия для размножения бактерий и грибков, что может привести к отиту. Отит сопровождается болью, зудом и снижением слуха.

Если в ухе есть серная пробка, она может набухнуть после контакта с водой и полностью перекрыть слуховой проход, что также вызывает дискомфорт и ухудшение слуха. Чтобы избежать этих проблем, врач советует сразу удалять воду из уха после купания.

Для этого можно наклонить голову в сторону и аккуратно покачать, чтобы вода вытекла. Также можно воспользоваться полотенцем, чтобы вытереть и подсушить слуховой проход, или воспользоваться феном. Важно использовать теплый или прохладный поток воздуха, держа фен на расстоянии около 30 см от уха, пишет Газета.Ru.

Однако врач предупреждает, что не следует использовать ватные палочки для чистки ушей.

"Они могут легко травмировать кожу слухового прохода, что может привести к воспалению. При использовании ватных палочек серные массы утрамбовываются вглубь слухового прохода и формируется серная пробка", — предостерегла врач.

Следуя этим простым рекомендациям, можно значительно снизить риск проблем с ушами после водных процедур и наслаждаться купанием без стресса и осложнений.

Уточнения

Оти́т (от др.-греч. οὖς, в род. п. ὠτός — ухо и лат. -itis — суффикс, означающий воспаление) — ЛОР-заболевание, представляющее собой воспалительный процесс в ухе.



