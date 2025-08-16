Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Последовательность в обучении собак снижает риск поведенческих проблем — кинологи
Психологи назвали факторы, мешающие регулярно заниматься спортом
Народное средство от тли: зола и мыло эффективны без вреда для урожа
Диетолог Зарина Шуинова рассказала о пользе и рисках фруктово-овощной диеты
Новый объект в Солнечной системе, движущийся с Нептуном, обнаружен учеными
Поклонники Марины Зудиной считают, что актриса переборщила с пластикой
Доллар теряет позиции: евро растёт, иена укрепляется
Видеорегистратор помог оспорить штраф за обгон в Астраханской области
Растительное масло и отлежка теста снижают липкость при приготовлении пиццы

Мозг начинает сдавать незаметно — но виноват не возраст, а Ваша тарелка: новое открытие про еду

Учениые выяснили: омега-3 улучшает работу мозга у людей от 40 лет
4:56
Здоровье

Новое исследование американских неврологов доказало: то, что мы едим, напрямую влияет не только на наше общее здоровье, но и на состояние мозга. Причём положительный эффект от правильного рациона ощущается даже в среднем возрасте — около 40 лет.

Источники омега-3
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Источники омега-3

В исследовании приняли участие более 2100 человек. Результаты показали, что высокое потребление незаменимых жирных кислот, особенно омега-3, положительно сказывается на структуре мозга и мыслительных способностях.

Самый важный источник жиров

Омега-3 (как и омега-6) — это незаменимые жирные кислоты. Наш организм не может синтезировать их самостоятельно, поэтому они должны поступать с пищей. Лучшие источники — это жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины, анчоусы, форель), а также грецкие орехи, семена чиа и льняное масло.

Существует три типа омега-3:

  • ALA — содержится в основном в растительных маслах;
  • EPA и DHA — в морепродуктах и рыбе.

Эти жирные кислоты играют ключевую роль в развитии и функционировании сетчатки, мозга и всей нервной системы. Также они поддерживают сердечно-сосудистую систему, снижая артериальное давление и уровень триглицеридов.

Хотя польза омега-3 для пожилых хорошо изучена, их влияние на людей среднего возраста ранее оставалось неясным. Именно этот пробел и попыталась заполнить новая научная работа.

Процесс исследования

Исследование описано в журнале Neurology. Учёные изучали связь между концентрацией омега-3 в эритроцитах (красных кровяных тельцах), результатами МРТ и когнитивными функциями у взрослых людей, средний возраст которых составлял 46 лет. Всего было обследовано 2183 человека, более половины из них — женщины. Ни у одного участника не было деменции или инсульта.

Концентрации EPA и DHA измерялись методом газовой хроматографии, а их сумма давала так называемый "индекс омега-3". Людей разделили на две группы:

  • В "низкой" группе средний уровень омега-3 составлял 3,4% от общего числа жирных кислот.
  • В "высокой" — 5,2%.

Важно: оптимальным считается уровень от 8% и выше. Значения от 4 до 8% — промежуточные, а ниже 4% — низкие.

Каждый участник прошёл МРТ головного мозга (оценивались общий объём мозга, гиппокамп, серое и белое вещество), а также когнитивные тесты: на эпизодическую память, скорость обработки информации, абстрактное мышление и исполнительные функции.

Результаты

Участники с высоким уровнем омега-3:

  • лучше справлялись с заданиями на абстрактное мышление;
  • имели больший объём гиппокампа — области мозга, ответственной за обучение и память.

Эффект даже при генетическом риске

Учёные уделили внимание и тем, кто несёт ген APOE4 — генетическую вариацию, повышающую риск болезни Альцгеймера. Оказалось, что даже у таких людей высокий уровень омега-3 снижает риск проблем с мелкими кровеносными сосудами мозга.

«Если существует модифицируемый фактор риска, который может перевесить генетическую предрасположенность, это важный выигрыш», — говорит исследователь из Института Гленна Биггса по изучению болезни Альцгеймера и нейродегенеративных заболеваний.

Как именно работают омега-3 — пока не ясно. Возможно, дело в том, что они входят в состав мембран нейронов. При недостатке омега-3 их место занимают другие жирные кислоты, что может сделать нейроны нестабильными. Также важную роль могут играть противовоспалительные свойства EPA и DHA.

«Если в вашем рационе присутствуют жирные кислоты омега-3, то вы уже защищаете свой мозг от большинства показателей старения мозга, которые мы наблюдаем в среднем возрасте», — объясняет профессор наук о здоровье населения и первый автор исследования.

Учёные подчеркивают: подобные исследования важны, ведь они помогают разработать простые способы профилактики.

«Если бы люди могли улучшить свою когнитивную устойчивость и потенциально избежать деменции, просто изменив свой рацион, это могло бы оказать значительное влияние на общественное здоровье», — подтверждает врач.

В то же время исследование имело ограниченный временной охват, и его результаты требуют дополнительной проверки в будущем.

Уточнения

Оме́га-3 — полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Дизайнеры перечислили основные стили оформления дачного участка и правила планировки
Недвижимость
Дизайнеры перечислили основные стили оформления дачного участка и правила планировки Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Белые медведи способны ждать у дыхальных отверстий тюленей по 14 часов
Домашние животные
Белые медведи способны ждать у дыхальных отверстий тюленей по 14 часов Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Последние материалы
Последовательность в обучении собак снижает риск поведенческих проблем — кинологи
Психологи назвали факторы, мешающие регулярно заниматься спортом
Народное средство от тли: зола и мыло эффективны без вреда для урожа
Диетолог Зарина Шуинова рассказала о пользе и рисках фруктово-овощной диеты
Новый объект в Солнечной системе, движущийся с Нептуном, обнаружен учеными
Поклонники Марины Зудиной считают, что актриса переборщила с пластикой
Доллар теряет позиции: евро растёт, иена укрепляется
Видеорегистратор помог оспорить штраф за обгон в Астраханской области
Растительное масло и отлежка теста снижают липкость при приготовлении пиццы
Эксперты назвали параметры кухонной вытяжки для разных помещений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.