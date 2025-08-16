Мозг начинает сдавать незаметно — но виноват не возраст, а Ваша тарелка: новое открытие про еду

Учениые выяснили: омега-3 улучшает работу мозга у людей от 40 лет

Здоровье

Новое исследование американских неврологов доказало: то, что мы едим, напрямую влияет не только на наше общее здоровье, но и на состояние мозга. Причём положительный эффект от правильного рациона ощущается даже в среднем возрасте — около 40 лет.

Источники омега-3

В исследовании приняли участие более 2100 человек. Результаты показали, что высокое потребление незаменимых жирных кислот, особенно омега-3, положительно сказывается на структуре мозга и мыслительных способностях.

Самый важный источник жиров

Омега-3 (как и омега-6) — это незаменимые жирные кислоты. Наш организм не может синтезировать их самостоятельно, поэтому они должны поступать с пищей. Лучшие источники — это жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины, анчоусы, форель), а также грецкие орехи, семена чиа и льняное масло.

Существует три типа омега-3:

ALA — содержится в основном в растительных маслах;

EPA и DHA — в морепродуктах и рыбе.

Эти жирные кислоты играют ключевую роль в развитии и функционировании сетчатки, мозга и всей нервной системы. Также они поддерживают сердечно-сосудистую систему, снижая артериальное давление и уровень триглицеридов.

Хотя польза омега-3 для пожилых хорошо изучена, их влияние на людей среднего возраста ранее оставалось неясным. Именно этот пробел и попыталась заполнить новая научная работа.

Процесс исследования

Исследование описано в журнале Neurology. Учёные изучали связь между концентрацией омега-3 в эритроцитах (красных кровяных тельцах), результатами МРТ и когнитивными функциями у взрослых людей, средний возраст которых составлял 46 лет. Всего было обследовано 2183 человека, более половины из них — женщины. Ни у одного участника не было деменции или инсульта.

Концентрации EPA и DHA измерялись методом газовой хроматографии, а их сумма давала так называемый "индекс омега-3". Людей разделили на две группы:

В "низкой" группе средний уровень омега-3 составлял 3,4% от общего числа жирных кислот.

В "высокой" — 5,2%.

Важно: оптимальным считается уровень от 8% и выше. Значения от 4 до 8% — промежуточные, а ниже 4% — низкие.

Каждый участник прошёл МРТ головного мозга (оценивались общий объём мозга, гиппокамп, серое и белое вещество), а также когнитивные тесты: на эпизодическую память, скорость обработки информации, абстрактное мышление и исполнительные функции.

Результаты

Участники с высоким уровнем омега-3:

лучше справлялись с заданиями на абстрактное мышление;

имели больший объём гиппокампа — области мозга, ответственной за обучение и память.

Эффект даже при генетическом риске

Учёные уделили внимание и тем, кто несёт ген APOE4 — генетическую вариацию, повышающую риск болезни Альцгеймера. Оказалось, что даже у таких людей высокий уровень омега-3 снижает риск проблем с мелкими кровеносными сосудами мозга.

«Если существует модифицируемый фактор риска, который может перевесить генетическую предрасположенность, это важный выигрыш», — говорит исследователь из Института Гленна Биггса по изучению болезни Альцгеймера и нейродегенеративных заболеваний.

Как именно работают омега-3 — пока не ясно. Возможно, дело в том, что они входят в состав мембран нейронов. При недостатке омега-3 их место занимают другие жирные кислоты, что может сделать нейроны нестабильными. Также важную роль могут играть противовоспалительные свойства EPA и DHA.

«Если в вашем рационе присутствуют жирные кислоты омега-3, то вы уже защищаете свой мозг от большинства показателей старения мозга, которые мы наблюдаем в среднем возрасте», — объясняет профессор наук о здоровье населения и первый автор исследования.

Учёные подчеркивают: подобные исследования важны, ведь они помогают разработать простые способы профилактики.

«Если бы люди могли улучшить свою когнитивную устойчивость и потенциально избежать деменции, просто изменив свой рацион, это могло бы оказать значительное влияние на общественное здоровье», — подтверждает врач.

В то же время исследование имело ограниченный временной охват, и его результаты требуют дополнительной проверки в будущем.

Уточнения

Оме́га-3 — полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции

