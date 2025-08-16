Обычный рабочий день закончился трагедией: смерть, которую никто не мог предсказать

В Новосибирске 70-летний озеленитель скончался после укуса шершней

Несчастный случай произошёл 12 августа в Новосибирске, во время плановой уборки леса в Советском районе. 70-летний озеленитель, работавший в местном лесничестве, получил укусы шершней в область шеи и головы. Почувствовав резкое недомогание, он сообщил об этом коллегам и пошёл умыться. Спустя мгновения он потерял сознание.

Хвойный лес у горного озера

30 минут борьбы за жизнь

Сотрудники вызвали скорую помощь незамедлительно. Медики прибыли быстро и в течение 30 минут пытались вернуть мужчину к жизни, но спасти его не удалось. Он скончался на месте.

Начато расследование

В настоящее время проводится расследование для установления точных обстоятельств произошедшего. Следователи изучают, могли ли внешние факторы или возможные аллергические реакции повлиять на развитие критического состояния.

Укус опасен

Шершни — это не просто крупные и агрессивные насекомые. Их яд может быть особенно токсичным при попадании в чувствительные участки тела. Укус может спровоцировать тяжёлую аллергическую реакцию, которая нередко переходит в анафилактический шок.

Комментарий эксперта

"Шершни крупные насекомые, в их укусе может содержаться до двух миллиграммов яда — всё зависит от его величины. И это довольно много. В первую очередь, когда яд попадает в кровь, то может вызвать аллергическую реакцию и далее — анафилактический шок. Шершня можно сравнить даже с некоторыми слабоядовитыми змеями. Если вдруг вас или вашего знакомого укусил шершень, нужно оказать ему первую помощь", — рассказал кандидат медицинских наук, эксперт по санитарно-эпидемиологическим экспертизам Яков Новосёлов.

При укусе шершня

При укусе шершня крайне важно не терять времени: оказать первую помощь, как можно быстрее вызвать скорую и не оставлять пострадавшего одного. Особенно это касается пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями — их организм может не справиться с токсической нагрузкой, сообщает "Царьград".

