Секрет долгожителей Средиземноморья — на вашей кухне: доказательства впечатляют

2:36
Здоровье

чёные выяснили, что замена маргарина, сливочного масла, майонеза и молочного жира на ненасыщенные растительные масла, особенно оливковое, заметно улучшает показатели здоровья. Анализ данных показал: всего 10 граммов оливкового масла в день вместо других жиров связано с 8-34% снижением риска смерти.

Готовка
Фото: Own work by Kourosh000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Готовка

"Врачи должны советовать пациентам заменить определённые жиры, такие как маргарин и сливочное масло, оливковым маслом, чтобы улучшить здоровье. Наше исследование помогает дать более конкретные рекомендации, которые пациентам будет легче понять и внедрить в свой рацион", — считает руководитель исследования, доктор философии Марта Гуаш-Ферре.

Как проводили исследование

В проекте приняли участие более 92 тысяч человек, за здоровьем которых наблюдали с 1990 года в течение 28 лет. На старте ни у кого не было сердечно-сосудистых заболеваний или рака. Каждые четыре года участников опрашивали об их питании, включая частоту употребления различных жиров и масел, а также конкретные марки и виды, которые они использовали для приготовления пищи и заправки блюд.

Любители оливкового масла, как правило, вели более активный образ жизни, реже курили, ели больше свежих овощей и фруктов и чаще имели средиземноморские корни.

Что показали результаты

За период исследования умерло свыше 36 тысяч участников. Сравнение тех, кто потреблял более 7 граммов оливкового масла в день, с остальными выявило значительные различия:

  • Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 19% ниже,

  • От рака — на 17%,

  • От нейродегенеративных заболеваний — на 29%,

  • От респираторных болезней — на 18%.

Влияние образа жизни

Учёные отмечают, что высокий уровень потребления оливкового масла может быть связан с более здоровым образом жизни и высоким социально-экономическим статусом. Однако даже с учётом этих факторов результаты исследования практически не изменились.

"Наша группа состояла преимущественно из неиспаноязычного белого населения медицинских работников, что должно свести к минимуму социально-экономические искажения, но может ограничить возможность обобщения данных, так как эта категория людей чаще ведёт здоровый образ жизни", — пояснила Гуаш-Ферре.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи. Кухня в современных жилищах не может быть менее 8 м² и может совмещаться со столовой.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
