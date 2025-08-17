Незаметный убийца детства: пластик вокруг нас оказался опаснее, чем считалось

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Микропластик — это частицы пластика размером менее 5 мм, а нанопластик — ещё мельче. Их находят повсюду: от глубин океана до продуктов питания. Из-за крошечных размеров такие частицы могут проникать в разные органы, включая лёгкие.

Европейские учёные провели метаанализ 37 исследований о влиянии микропластика на беременность и детский возраст. Они подтвердили его присутствие в плаценте и организме новорождённых и обозначили потенциальные угрозы для здоровья и развития детей.

"Вполне возможно, что дети больше подвержены воздействию микропластика, чем взрослые, подобно тому, как они сильнее реагируют на многие другие токсичные химические вещества из окружающей среды", — отметил нейробиолог Кам Шрипада.

Микропластик в организме ребёнка

Учёные до сих пор не знают, сколько микропластика проглатывает ребёнок. Однако уже есть данные, что его попадание в организм возможно ещё во время внутриутробного развития. Это особенно тревожно, поскольку иммунная система ребёнка ещё не сформирована, а мозг находится на критически важной стадии развития.

Опасность представляют не только пластиковые частицы, но и химические вещества, которые они содержат — например, фталаты и тяжёлые металлы. Находясь в окружающей среде, микропластик дополнительно покрывается токсичными соединениями из воздуха и выхлопных газов.

"Нано- и микропластики настолько малы, что могут проникать глубоко в лёгкие и даже в плаценту, перенося с собой опасные химические вещества. Поэтому мы считаем, что они способны вредить здоровью ребёнка", — подчеркнул Шрипада.

Почему исследований так мало

Специалисты признают, что работ, посвящённых уровню воздействия микропластика на детей, крайне мало. Дефицит данных связан с техническими трудностями: современные методы анализа микрочастиц пока несовершенны. При этом возможные пути попадания этих частиц известны — через воздух, продукты питания, грудное молоко, молочные смеси, средства ухода и бытовую пыль.

Как снизить контакт ребёнка с микропластиком

Полностью исключить пластик из жизни сложно, но есть способы уменьшить его количество:

  • минимизировать контакт детской еды с пластиковой посудой и упаковкой;

  • чаще проводить влажную уборку с мылом, чтобы убирать пыль с микрочастицами;

  • выбирать продукты и средства гигиены с меньшим количеством упаковки;

  • при ремонте отдавать предпочтение натуральным материалам без ПВХ и других пластиковых компонентов.

Уточнения

Пластма́сса (пласти́ческая ма́сса, пластик) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
