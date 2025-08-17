После ковида осталась слабость и отдышка? Возможно, вы упускаете важный симптом

По словам заместителя главного врача клиники «Медгород», терапевта и пульмонолога, к.м.н. Елены Поликановой, кашель после коронавируса мало чем отличается от кашля после других ОРВИ. Чаще всего он связан с бронхо-обструктивным синдромом, который может вызывать и COVID-19.
Для лечения есть несколько доступных средств: ингаляционные гормоны, противовоспалительные препараты вроде монтелукаста или ацетилцистеина, а также лекарства, расширяющие бронхи.
Игнорировать постковидный кашель не стоит, поскольку он способен привести к тяжёлым осложнениям, вплоть до развития бронхиальной астмы.
Многие пациенты после COVID-19 жалуются, что стало сложно сделать глубокий вдох. Однако, как отмечает Елена Поликанова, это не всегда связано с фиброзными изменениями в лёгких:
"Когда пандемия только началась, нас всех пугали фиброзом после ковидной пневмонии, после которого жизнь уже не будет прежней. Хорошие новости — это не так. И я, и мои коллеги видим, что фиброзные изменения действительно есть, но их количество незначительно и они никак не влияют на функцию лёгких", — сказала Елена Поликанова.
Часто причиной одышки становится сохраняющийся бронхоспазм, который можно устранить с помощью ингаляционных гормонов и бронхорасширяющих препаратов.
Бывает, что человек жалуется на одышку, но компьютерная томография не выявляет проблем с лёгкими и бронхами. В таких случаях стоит искать неврологические или кардиологические причины. Например, одышка после физической нагрузки может быть связана с нарушениями работы сердца. Учёные из Университетской клиники Брюсселя выявили, что у всех пациентов с постковидной одышкой наблюдались проблемы с сердечной функцией.
На то, как долго сохраняются дыхательные нарушения, влияет и тяжесть перенесённого COVID-19. Если пациент долго находился в стационаре, высока вероятность развития астенического синдрома — общего истощения организма. Такая одышка проходит постепенно, по мере возвращения к обычной физической активности.
COVID-19 — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).
