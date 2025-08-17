После ковида осталась слабость и отдышка? Возможно, вы упускаете важный симптом

Поликанова: сухой кашель после COVID требует лечения, чтобы избежать астмы

Здоровье

По словам заместителя главного врача клиники «Медгород», терапевта и пульмонолога, к.м.н. Елены Поликановой, кашель после коронавируса мало чем отличается от кашля после других ОРВИ. Чаще всего он связан с бронхо-обструктивным синдромом, который может вызывать и COVID-19.

Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина кашляет

Для лечения есть несколько доступных средств: ингаляционные гормоны, противовоспалительные препараты вроде монтелукаста или ацетилцистеина, а также лекарства, расширяющие бронхи.

Игнорировать постковидный кашель не стоит, поскольку он способен привести к тяжёлым осложнениям, вплоть до развития бронхиальной астмы.

Одышка: не всегда фиброз

Многие пациенты после COVID-19 жалуются, что стало сложно сделать глубокий вдох. Однако, как отмечает Елена Поликанова, это не всегда связано с фиброзными изменениями в лёгких:

"Когда пандемия только началась, нас всех пугали фиброзом после ковидной пневмонии, после которого жизнь уже не будет прежней. Хорошие новости — это не так. И я, и мои коллеги видим, что фиброзные изменения действительно есть, но их количество незначительно и они никак не влияют на функцию лёгких", — сказала Елена Поликанова.

Часто причиной одышки становится сохраняющийся бронхоспазм, который можно устранить с помощью ингаляционных гормонов и бронхорасширяющих препаратов.

Когда лёгкие в порядке, но дышать тяжело

Бывает, что человек жалуется на одышку, но компьютерная томография не выявляет проблем с лёгкими и бронхами. В таких случаях стоит искать неврологические или кардиологические причины. Например, одышка после физической нагрузки может быть связана с нарушениями работы сердца. Учёные из Университетской клиники Брюсселя выявили, что у всех пациентов с постковидной одышкой наблюдались проблемы с сердечной функцией.

Роль тяжести болезни

На то, как долго сохраняются дыхательные нарушения, влияет и тяжесть перенесённого COVID-19. Если пациент долго находился в стационаре, высока вероятность развития астенического синдрома — общего истощения организма. Такая одышка проходит постепенно, по мере возвращения к обычной физической активности.

Уточнения

COVID-19 — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).

