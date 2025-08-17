Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи: оставлять собаку одну более чем на 4-6 часов опасно для ее здоровья
МВД уточнило требования к форме инспекторов ГИБДД
Домашние солёные помидоры без уксуса подходят для салатов и соусов
Форест-Сити в Малайзии остался почти пустым при бюджете $100 млрд
Гортензии в интерьере притягивают тоску и разлуку
Тренер Зенита Семак: полузащитник Жерсон пока не достиг оптимальной физической формы
Кулинары опубликовали рецепт яичных кексов с беконом и двумя видами сыра
Настя Ивлеева потеряла всех друзей из Москвы после скандала с голой вечеринкой
Рекордная жара в Иордании и Израиле: врачи бьют тревогу из-за аномальных ночных температур

После ковида осталась слабость и отдышка? Возможно, вы упускаете важный симптом

Поликанова: сухой кашель после COVID требует лечения, чтобы избежать астмы
2:25
Здоровье

По словам заместителя главного врача клиники «Медгород», терапевта и пульмонолога, к.м.н. Елены Поликановой, кашель после коронавируса мало чем отличается от кашля после других ОРВИ. Чаще всего он связан с бронхо-обструктивным синдромом, который может вызывать и COVID-19.

Мужчина кашляет
Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина кашляет

Для лечения есть несколько доступных средств: ингаляционные гормоны, противовоспалительные препараты вроде монтелукаста или ацетилцистеина, а также лекарства, расширяющие бронхи.

Игнорировать постковидный кашель не стоит, поскольку он способен привести к тяжёлым осложнениям, вплоть до развития бронхиальной астмы.

Одышка: не всегда фиброз

Многие пациенты после COVID-19 жалуются, что стало сложно сделать глубокий вдох. Однако, как отмечает Елена Поликанова, это не всегда связано с фиброзными изменениями в лёгких:

"Когда пандемия только началась, нас всех пугали фиброзом после ковидной пневмонии, после которого жизнь уже не будет прежней. Хорошие новости — это не так. И я, и мои коллеги видим, что фиброзные изменения действительно есть, но их количество незначительно и они никак не влияют на функцию лёгких", — сказала Елена Поликанова.

Часто причиной одышки становится сохраняющийся бронхоспазм, который можно устранить с помощью ингаляционных гормонов и бронхорасширяющих препаратов.

Когда лёгкие в порядке, но дышать тяжело

Бывает, что человек жалуется на одышку, но компьютерная томография не выявляет проблем с лёгкими и бронхами. В таких случаях стоит искать неврологические или кардиологические причины. Например, одышка после физической нагрузки может быть связана с нарушениями работы сердца. Учёные из Университетской клиники Брюсселя выявили, что у всех пациентов с постковидной одышкой наблюдались проблемы с сердечной функцией.

Роль тяжести болезни

На то, как долго сохраняются дыхательные нарушения, влияет и тяжесть перенесённого COVID-19. Если пациент долго находился в стационаре, высока вероятность развития астенического синдрома — общего истощения организма. Такая одышка проходит постепенно, по мере возвращения к обычной физической активности.

Уточнения

COVID-19 — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин
Красота и стиль
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин Аудио 
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Авто
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты Аудио 
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом
Домашние животные
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Пусть свою воду возит из Москвы: Сергей Соседов не сдержал эмоций, комментируя поведение Бузовой
Пусть свою воду возит из Москвы: Сергей Соседов не сдержал эмоций, комментируя поведение Бузовой
Последние материалы
Гортензии в интерьере притягивают тоску и разлуку
Поликанова: сухой кашель после COVID требует лечения, чтобы избежать астмы
Тренер Зенита Семак: полузащитник Жерсон пока не достиг оптимальной физической формы
Кулинары опубликовали рецепт яичных кексов с беконом и двумя видами сыра
Рекордная жара в Иордании и Израиле: врачи бьют тревогу из-за аномальных ночных температур
Настя Ивлеева потеряла всех друзей из Москвы после скандала с голой вечеринкой
От масел до медитаций: аюрведические ритуалы, которые стоит попробовать в 2025 году
18 августа: первый кроссворд, Курильская операция и похороны Короля
Доктор Нортон: при интервальном голодании теряется больше мышц, чем жира
80-летие освобождения Кореи: SHAMAN выступил перед Ким Чен Ыном
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.