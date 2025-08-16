Парацетамол считался безопасным десятилетиями. Но теперь вскрылась пугающая правда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Парацетамол, или ацетаминофен, — одно из самых популярных безрецептурных средств в России. Его используют для снижения температуры и облегчения боли у взрослых и детей. При этом он воспринимается как относительно безопасный препарат, особенно в сравнении с нестероидными противовоспалительными средствами (НПВС) вроде ибупрофена или диклофенака, которые известны способностью повышать давление и увеличивать риск сердечно-сосудистых осложнений.

Однако механизм действия парацетамола до конца не изучен. Известно, что передозировка или длительный приём может вызывать серьёзную токсическую нагрузку на печень и негативно влиять на желудочно-кишечный тракт, в тяжёлых случаях приводя к летальному исходу.

Что выяснили в Эдинбурге

Учёные Эдинбургского университета провели первое крупное рандомизированное клиническое исследование, чтобы оценить побочные эффекты парацетамола при длительном применении. Особое внимание уделили пациентам с повышенным артериальным давлением — группе, для которой риски осложнений особенно важны.

В исследовании участвовали 110 человек с гипертонией. Половина получала стандартную дозу при хронической боли — по одному грамму парацетамола четыре раза в день. Остальные принимали плацебо. Через две недели выяснилось: у тех, кто принимал парацетамол, давление заметно выросло. У группы плацебо изменений не произошло.

Сравнение с НПВС

Рост давления у пациентов, получавших парацетамол, оказался сопоставим с изменениями, которые вызывают НПВС. По расчётам исследователей, при продолжении такого режима можно было бы ожидать роста риска сердечно-сосудистых событий — инфарктов или инсультов — примерно на 20%.

"Речь идёт не о кратковременном использовании парацетамола при головной боли или лихорадке. Наше исследование указывает на риски для людей, которые принимают его регулярно и в течение длительного времени, чаще всего при хронической боли", — пояснил ведущий исследователь доктор Иэн Макинтайр.

Что это значит для пациентов

Авторы исследования считают, что полученные данные должны стать поводом пересмотреть долгосрочные назначения парацетамола, особенно для пациентов с гипертонией и другими сердечно-сосудистыми проблемами. Кратковременный приём препарата при острой боли или температуре по-прежнему считается безопасным, но хронический приём требует особой осторожности и контроля врача.

Уточнения

Парацетамо́л — действующее вещество, анальгетик и антипиретик (оказывает жаропонижающее действие) из группы анилидов. Белый или белый с кремовым или розовым оттенком кристаллический порошок. Легко растворим в спирте, нерастворим в воде.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
