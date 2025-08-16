Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
10-летняя Бодхана победила гроссмейстера: новый рекорд в шахматах
Илья Соболев высказался о завирусившемся меме с сыном Розы Сябитовой
Улиточные кремы для лица: новый бьюти-тренд или переоценённый продукт
Инструкторы: механическая беговая дорожка не подходит при проблемах суставов
Юрист Русяев: за продажу сильнодействующих лекарств без рецепта аптекам грозят штрафы до 200 тыс. рублей
Лук против крыс: неожиданный способ надежно защитить сад
Разоблачение крема Nivea: какие компоненты вызвали вопросы у дерматологов
Плохая привычка с кипятком: как она может повредить трубы и что делать вместо этого?
Не сдавайтесь: как получить выплаты за задержанный багаж — реальные примеры

Мифические диагнозы, из-за которых вы теряете здоровье — и даже не подозреваете

Российские врачи продолжают использовать диагнозы, отвергнутые научным сообществом
4:10
Здоровье

В сознании многих людей приём у врача должен завершаться постановкой конкретного диагноза и назначением лечения. Но иногда медицинский вердикт на деле означает, что врач не знает, что именно происходит с пациентом и как это лечить. Есть целый ряд состояний, которые в мире не признаны болезнями, но в России продолжают существовать в медицинских карточках.

Консультация кардиолога
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Консультация кардиолога

ВСД — аббревиатура без сути

Три буквы — ВСД — часто слышат дети и подростки, жалующиеся на головокружения, тахикардию, потливость, одышку или обмороки. Вегето-сосудистая дистония, или вегетоневроз, не является самостоятельным заболеванием. Это набор симптомов, за которыми могут скрываться серьёзные диагнозы — от мигрени и гипертонии до заболеваний щитовидной железы и тревожных расстройств. Лекарства от ВСД не устраняют первопричину, а из-за этого настоящая болезнь может остаться незамеченной.

Дисбактериоз — временное нарушение

В медицинском понимании дисбактериоз — это не болезнь, а временное изменение состава микрофлоры кишечника. Лечить его в отрыве от причины бесполезно. За вздутием, диареей и другими симптомами могут стоять лактазная недостаточность, синдром избыточного бактериального роста или побочные эффекты антибиотиков. В России при таком диагнозе часто назначают пробиотики, которые дают лишь кратковременный эффект, так как бактерии в их составе не приживаются надолго. Вопрос о пользе и рисках таких препаратов всё ещё остаётся открытым.

Миф о дырявом кишечнике

Сторонники этого термина считают, что из-за ослабления межклеточных соединений стенка кишечника начинает пропускать в кровь бактерии и крупные молекулы. Причинами называют сахар, глютен, молочные продукты, паразитов или стресс. Лечение обычно сводится к приёму БАДов, ферментов и пробиотиков. Однако научных доказательств существования такого синдрома как самостоятельной болезни нет. Повышенная проницаемость кишечника действительно встречается, но она всегда связана с другими патологиями — чаще всего с хроническим воспалением. Вера в миф способна отложить диагностику опасных заболеваний.

Гиперактивный ребёнок и СДВГ

Врачи нередко называют слишком активных детей гиперактивными и не предлагают лечения. Родителям остаётся либо смириться, либо пытаться направить энергию ребёнка в тихие занятия. Но иногда под такой активностью скрывается синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) — неврологическое расстройство, при котором дети испытывают трудности с концентрацией, общением и адаптацией. Коррекция СДВГ требует работы с психотерапевтом, лечебной физкультуры и других методик.

Авитаминоз — слово, которое используют неправильно

В медицине авитаминоз означает полное отсутствие витамина, как при цинге или рахите. В России же этим словом часто называют сезонную усталость, выпадение волос и ломкость ногтей. На деле чаще речь идёт о гиповитаминозе — частичном недостатке витаминов. Он встречается реже, чем принято думать: большинство людей получают их с пищей, а добавки нужны лишь отдельным группам — беременным, пожилым, вегетарианцам и пациентам с нарушением усвоения. Исключение — витамин D, который из-за нехватки солнечных дней рекомендован большинству россиян на протяжении всей жизни, но его дозировку должен подбирать врач.

Почему это важно

Ошибочные или устаревшие диагнозы мешают выявить настоящую причину болезни и вовремя начать лечение. Знание о том, какие состояния не являются самостоятельными заболеваниями, помогает пациентам активнее участвовать в диагностике и задавать врачу правильные вопросы.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Кошка, доверяющая хозяину, переворачивается на спину и показывает живот
Домашние животные
Кошка, доверяющая хозяину, переворачивается на спину и показывает живот Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Ави Лёб: межзвёздный объект 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение
Наука и техника
Ави Лёб: межзвёздный объект 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение Аудио 
Популярное
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться

Выбираете шторы к светлым обоям? Узнайте 5 стильных приемов: от сложных оттенков до игры фактур. Создайте идеальный баланс и уют в вашем интерьере!

Льняные шторы идеально подчеркнут светлые обои в интерьере
Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Алла Пугачёва делает неожиданный шаг: уход из гражданства стал ответом на угрозы
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
Лук против крыс: неожиданный способ надежно защитить сад
Разоблачение крема Nivea: какие компоненты вызвали вопросы у дерматологов
Плохая привычка с кипятком: как она может повредить трубы и что делать вместо этого?
Не сдавайтесь: как получить выплаты за задержанный багаж — реальные примеры
Волочкова вспомнила, как принц Эндрю был восхищён её выступлением в Лондоне
Учёные обнаружили опасные грибки на мундштуках электронных сигарет
При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит
Йодированная соль придаёт салу посторонний привкус — предупреждение специалистов
Производство льна полного цикла запустят в Смоленской области — губернатор Анохин
Пять шагов, которые делают прогулку заменой спортзалу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.