Мифические диагнозы, из-за которых вы теряете здоровье — и даже не подозреваете

Российские врачи продолжают использовать диагнозы, отвергнутые научным сообществом

В сознании многих людей приём у врача должен завершаться постановкой конкретного диагноза и назначением лечения. Но иногда медицинский вердикт на деле означает, что врач не знает, что именно происходит с пациентом и как это лечить. Есть целый ряд состояний, которые в мире не признаны болезнями, но в России продолжают существовать в медицинских карточках.

ВСД — аббревиатура без сути

Три буквы — ВСД — часто слышат дети и подростки, жалующиеся на головокружения, тахикардию, потливость, одышку или обмороки. Вегето-сосудистая дистония, или вегетоневроз, не является самостоятельным заболеванием. Это набор симптомов, за которыми могут скрываться серьёзные диагнозы — от мигрени и гипертонии до заболеваний щитовидной железы и тревожных расстройств. Лекарства от ВСД не устраняют первопричину, а из-за этого настоящая болезнь может остаться незамеченной.

Дисбактериоз — временное нарушение

В медицинском понимании дисбактериоз — это не болезнь, а временное изменение состава микрофлоры кишечника. Лечить его в отрыве от причины бесполезно. За вздутием, диареей и другими симптомами могут стоять лактазная недостаточность, синдром избыточного бактериального роста или побочные эффекты антибиотиков. В России при таком диагнозе часто назначают пробиотики, которые дают лишь кратковременный эффект, так как бактерии в их составе не приживаются надолго. Вопрос о пользе и рисках таких препаратов всё ещё остаётся открытым.

Миф о дырявом кишечнике

Сторонники этого термина считают, что из-за ослабления межклеточных соединений стенка кишечника начинает пропускать в кровь бактерии и крупные молекулы. Причинами называют сахар, глютен, молочные продукты, паразитов или стресс. Лечение обычно сводится к приёму БАДов, ферментов и пробиотиков. Однако научных доказательств существования такого синдрома как самостоятельной болезни нет. Повышенная проницаемость кишечника действительно встречается, но она всегда связана с другими патологиями — чаще всего с хроническим воспалением. Вера в миф способна отложить диагностику опасных заболеваний.

Гиперактивный ребёнок и СДВГ

Врачи нередко называют слишком активных детей гиперактивными и не предлагают лечения. Родителям остаётся либо смириться, либо пытаться направить энергию ребёнка в тихие занятия. Но иногда под такой активностью скрывается синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) — неврологическое расстройство, при котором дети испытывают трудности с концентрацией, общением и адаптацией. Коррекция СДВГ требует работы с психотерапевтом, лечебной физкультуры и других методик.

Авитаминоз — слово, которое используют неправильно

В медицине авитаминоз означает полное отсутствие витамина, как при цинге или рахите. В России же этим словом часто называют сезонную усталость, выпадение волос и ломкость ногтей. На деле чаще речь идёт о гиповитаминозе — частичном недостатке витаминов. Он встречается реже, чем принято думать: большинство людей получают их с пищей, а добавки нужны лишь отдельным группам — беременным, пожилым, вегетарианцам и пациентам с нарушением усвоения. Исключение — витамин D, который из-за нехватки солнечных дней рекомендован большинству россиян на протяжении всей жизни, но его дозировку должен подбирать врач.

Почему это важно

Ошибочные или устаревшие диагнозы мешают выявить настоящую причину болезни и вовремя начать лечение. Знание о том, какие состояния не являются самостоятельными заболеваниями, помогает пациентам активнее участвовать в диагностике и задавать врачу правильные вопросы.

