Раскрыт невидимый враг стройности: он прячется в вашей спальне

Невролог назвала скрытый фактор, ведущий к перееданию
Недосып провоцирует переедание через гормональные и поведенческие механизмы, а также смещение циркадных ритмов. О связи этих двух феноменов Pravda.Ru рассказала врач невролог-сомнолог Ирина Завалко.

По словам Завалко, недосып связан с уменьшением лептина, гормона сытости, и увеличением грелина, гормона голода. В итоге человек испытывает ложное чувство голода и чаще выбирает вредные продукты — сладкое, жирное, фастфуд и снеки. Кроме того, недостаток сна снижает физическую активность, а увеличенные часы бодрствования дают больше времени на перекусы.

"Недосыпание, которое часто ощущается как недостаток энергии и мотивации, может провоцировать как раз желание что-то съесть", — отметила специалист.

Она подчеркнула, что восстанавливать баланс стоит с налаживания регулярного сна, а не резкого "отсыпания" за один день, чтобы не сбить режим. Даже смещение времени сна на час в выходные повышает риск набора веса.

Эксперт также объяснила, что снижение выработки мелатонина при вечернем использовании гаджетов и ярком искусственном освещении приводит к расхождению циркадных ритмов и повышенному аппетиту.

"Компьютер, телефон — это же не только свет, это еще и информация, возможность засидеться или получить эмоционально задевающую информацию, которая потом не даст заснуть", — предупредила Завалко.

В качестве рекомендаций специалист советует убирать экраны минимум за час до сна, приглушать свет и использовать плотные шторы, особенно в городах с сильным световым загрязнением.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
