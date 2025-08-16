Эти продукты включают сжигание жира: что съесть до и после тренировки для идеального пресса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Упражнения — лишь часть пути к подтянутому животу. Не менее важен правильный подход к питанию до и после тренировки. Если дать организму «топливо» в нужное время и в правильной форме, результат придёт быстрее.

Плоский живот
Фото: https://i.pinimg.com/736x/bd/55/4c/bd554cb41c51a8dcb81f8eed738bdb15.jpg
Плоский живот

Питание перед тренировкой

За 1–1,5 часа до занятия лучше съесть лёгкую пищу с упором на сложные углеводы и небольшое количество белка. Это обеспечит стабильный уровень энергии и предотвратит преждевременную усталость.

Примеры перекуса:

  • банан с ложкой ореховой пасты;

  • небольшая порция овсянки.

Избегайте большого количества клетчатки, жиров и тяжёлого белка — они могут вызвать дискомфорт, ведь во время тренировки пищеварение замедляется.

Питание после тренировки

Сразу после нагрузки открывается 30–60-минутное «окно» восстановления, когда мышцам особенно нужен белок для ремонта микроповреждений.

Лучшие источники:

  • казеин или сывороточный протеин;

  • куриная грудка, рыба;

  • яйца, творог.

Белок укрепляет мышцы, а значит, помогает держать живот в тонусе.

После долгих или интенсивных тренировок добавьте небольшую порцию углеводов, чтобы восстановить запасы гликогена.

Вода — обязательный элемент

Пейте достаточно до, во время и после тренировки. Обезвоживание замедляет метаболизм и мешает восстановлению.

Правильное сочетание нутриентов и грамотный питьевой режим вокруг физической активности ускоряют обмен веществ, снижают жировые отложения и создают условия для плоского живота.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
