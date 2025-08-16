Эти продукты включают сжигание жира: что съесть до и после тренировки для идеального пресса

Эксперты: углеводы до и белок после тренировки — формула для плоского живота

Упражнения — лишь часть пути к подтянутому животу. Не менее важен правильный подход к питанию до и после тренировки. Если дать организму «топливо» в нужное время и в правильной форме, результат придёт быстрее.

Питание перед тренировкой

За 1–1,5 часа до занятия лучше съесть лёгкую пищу с упором на сложные углеводы и небольшое количество белка. Это обеспечит стабильный уровень энергии и предотвратит преждевременную усталость.

Примеры перекуса:

банан с ложкой ореховой пасты;

небольшая порция овсянки.

Избегайте большого количества клетчатки, жиров и тяжёлого белка — они могут вызвать дискомфорт, ведь во время тренировки пищеварение замедляется.

Питание после тренировки

Сразу после нагрузки открывается 30–60-минутное «окно» восстановления, когда мышцам особенно нужен белок для ремонта микроповреждений.

Лучшие источники:

казеин или сывороточный протеин;

куриная грудка, рыба;

яйца, творог.

Белок укрепляет мышцы, а значит, помогает держать живот в тонусе.

После долгих или интенсивных тренировок добавьте небольшую порцию углеводов, чтобы восстановить запасы гликогена.

Вода — обязательный элемент

Пейте достаточно до, во время и после тренировки. Обезвоживание замедляет метаболизм и мешает восстановлению.

Правильное сочетание нутриентов и грамотный питьевой режим вокруг физической активности ускоряют обмен веществ, снижают жировые отложения и создают условия для плоского живота.

