Эти продукты включают сжигание жира: что съесть до и после тренировки для идеального пресса

Упражнения — лишь часть пути к подтянутому животу. Не менее важен правильный подход к питанию до и после тренировки. Если дать организму «топливо» в нужное время и в правильной форме, результат придёт быстрее.
За 1–1,5 часа до занятия лучше съесть лёгкую пищу с упором на сложные углеводы и небольшое количество белка. Это обеспечит стабильный уровень энергии и предотвратит преждевременную усталость.
банан с ложкой ореховой пасты;
небольшая порция овсянки.
Избегайте большого количества клетчатки, жиров и тяжёлого белка — они могут вызвать дискомфорт, ведь во время тренировки пищеварение замедляется.
Сразу после нагрузки открывается 30–60-минутное «окно» восстановления, когда мышцам особенно нужен белок для ремонта микроповреждений.
казеин или сывороточный протеин;
куриная грудка, рыба;
яйца, творог.
Белок укрепляет мышцы, а значит, помогает держать живот в тонусе.
После долгих или интенсивных тренировок добавьте небольшую порцию углеводов, чтобы восстановить запасы гликогена.
Пейте достаточно до, во время и после тренировки. Обезвоживание замедляет метаболизм и мешает восстановлению.
Правильное сочетание нутриентов и грамотный питьевой режим вокруг физической активности ускоряют обмен веществ, снижают жировые отложения и создают условия для плоского живота.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
