Овсянка заиграет по-новому: один секретный ингредиент превратит её в мощный жиросжигатель

Здоровье

Овсянка — популярный и полезный завтрак, который можно приготовить множеством способов: от ночной овсянки до запечённой. Её ценят за сытность и способность предотвращать чувство голода. Но теперь у этого продукта появился новый секрет, который превращает его в настоящий жиросжигатель!

Девушка с тарелкой овсянки в руках

Согласно статье на портале TWN.hu, добавление грейпфрута к овсянке может значительно усилить её пользу. Этот цитрусовый фрукт богат антиоксидантами, клетчаткой, витамином С и витаминами группы В. Он также содержит пектин и калий, которые способствуют улучшению пищеварения и общему самочувствию.

Особенно важно, что грейпфрут содержит соединение под названием нарингин, которое активно способствует расщеплению жирных кислот в печени. Это делает его идеальным дополнением к овсянке, особенно если вы хотите ускорить процесс сжигания жира. Кроме того, грейпфрут содержит всего 42 калории на 100 граммов, что делает его низкокалорийной, но питательной добавкой.

Таким образом, если вы хотите сделать свой завтрак более эффективным для похудения, попробуйте добавить в овсянку немного грейпфрута. Это не только обогатит ваше блюдо витаминами и минералами, но и поможет вам стать ближе к своей цели — подтянутому животу и здоровому образу жизни.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

Грейпфру́т помпельмус гроздевидный (лат. Cītrus paradīsi) — субтропическое вечнозелёное дерево, важная плодовая культура; вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); такое же название имеют плоды этого растения, достигающие в диаметре 10—15 см.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
