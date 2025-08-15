Не просто раздражает: как обычный храп превращается в предвестника внезапной смерти

Храп может быть не просто бытовой проблемой, а сигналом опасного расстройства — апноэ сна. По словам диетолога и эндокринолога Юлии Атамановой (КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского), одним из факторов риска является окружность шеи больше 43 см у мужчин и 38 см у женщин.
Апноэ — это состояние, при котором во сне дыхание останавливается многократно. Оно сопровождается:
храпом;
дневной сонливостью;
хронической усталостью.
Без лечения апноэ может привести к серьёзным сердечно-сосудистым осложнениям и даже внезапной смерти.
мужчины;
люди старше 50 лет;
пациенты с ожирением;
мужчины с окружностью шеи > 43 см и женщины > 38 см.
Во время остановок дыхания уровень кислорода в крови снижается, возникает гипоксия. Это может вызвать:
головные боли по утрам;
снижение памяти и работоспособности;
повышенную раздражительность и нервозность.
Главный метод — полисомнография. Исследование проводится ночью в клинике или дома с использованием электродов, фиксирующих дыхание, работу сердца и уровень кислорода, сообщает Газета. Ru.
СИПАП-терапия - сон в маске, подающей постоянный поток воздуха. Это помогает нормализовать дыхание, снизить нагрузку на сердце и сосуды.
После значительного снижения веса потребность в аппарате может исчезнуть.
Пациенты, начавшие терапию, отмечают прилив сил и более активное снижение веса.
Храп - специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.
Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.