Не просто раздражает: как обычный храп превращается в предвестника внезапной смерти

Эндокринолог Атаманова: храп может быть симптомом смертельно опасного апноэ сна

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Храп может быть не просто бытовой проблемой, а сигналом опасного расстройства — апноэ сна. По словам диетолога и эндокринолога Юлии Атамановой (КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского), одним из факторов риска является окружность шеи больше 43 см у мужчин и 38 см у женщин.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина, храпящий во сне

Что такое апноэ сна

Апноэ — это состояние, при котором во сне дыхание останавливается многократно. Оно сопровождается:

храпом;

дневной сонливостью;

хронической усталостью.

Без лечения апноэ может привести к серьёзным сердечно-сосудистым осложнениям и даже внезапной смерти.

Кто в группе риска

мужчины;

люди старше 50 лет;

пациенты с ожирением;

мужчины с окружностью шеи > 43 см и женщины > 38 см.

Почему это опасно

Во время остановок дыхания уровень кислорода в крови снижается, возникает гипоксия. Это может вызвать:

головные боли по утрам;

снижение памяти и работоспособности;

повышенную раздражительность и нервозность.

Как диагностировать

Главный метод — полисомнография. Исследование проводится ночью в клинике или дома с использованием электродов, фиксирующих дыхание, работу сердца и уровень кислорода, сообщает Газета. Ru.

Лечение

СИПАП-терапия - сон в маске, подающей постоянный поток воздуха. Это помогает нормализовать дыхание, снизить нагрузку на сердце и сосуды.

После значительного снижения веса потребность в аппарате может исчезнуть.

Пациенты, начавшие терапию, отмечают прилив сил и более активное снижение веса.

Уточнения

Храп - специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.

