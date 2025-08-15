Не просто раздражает: как обычный храп превращается в предвестника внезапной смерти

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эндокринолог Атаманова: храп может быть симптомом смертельно опасного апноэ сна
1:52
Здоровье

Храп может быть не просто бытовой проблемой, а сигналом опасного расстройства — апноэ сна. По словам диетолога и эндокринолога Юлии Атамановой (КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского), одним из факторов риска является окружность шеи больше 43 см у мужчин и 38 см у женщин.

Мужчина, храпящий во сне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина, храпящий во сне

Что такое апноэ сна

Апноэ — это состояние, при котором во сне дыхание останавливается многократно. Оно сопровождается:

  • храпом;

  • дневной сонливостью;

  • хронической усталостью.

Без лечения апноэ может привести к серьёзным сердечно-сосудистым осложнениям и даже внезапной смерти.

Кто в группе риска

  • мужчины;

  • люди старше 50 лет;

  • пациенты с ожирением;

  • мужчины с окружностью шеи > 43 см и женщины > 38 см.

Почему это опасно

Во время остановок дыхания уровень кислорода в крови снижается, возникает гипоксия. Это может вызвать:

  • головные боли по утрам;

  • снижение памяти и работоспособности;

  • повышенную раздражительность и нервозность.

Как диагностировать

Главный метод — полисомнография. Исследование проводится ночью в клинике или дома с использованием электродов, фиксирующих дыхание, работу сердца и уровень кислорода, сообщает Газета. Ru.

Лечение

  • СИПАП-терапия - сон в маске, подающей постоянный поток воздуха. Это помогает нормализовать дыхание, снизить нагрузку на сердце и сосуды.

  • После значительного снижения веса потребность в аппарате может исчезнуть.

  • Пациенты, начавшие терапию, отмечают прилив сил и более активное снижение веса.

Уточнения

Храп - специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
