Сладкий плен: почему врачи бьют тревогу из-за сахара в вашем чае

Гастроэнтеролог Титова: суточная норма сахара не должна превышать 25 граммов

Здоровье

Добавление сахара в чай может увеличить его калорийность и способствовать избыточному потреблению сахара, что связано с повышенным риском развития ожирения, сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем. Об этом сообщила Екатерина Титова, гастроэнтеролог и старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета.

Фото: commons.wikimedia.org by https://persianfoodtours.com/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чаепитие

Титова подчеркнула, что рекомендуемая норма потребления сахара для взрослого человека составляет не более 25 граммов (5-6 чайных ложек) в день.

"Это касается как добавленного сахара, так и сахара, содержащегося в продуктах естественным образом, поэтому лучше максимально сократить количество сахара в чае, а лучше вообще от него отказаться", — добавила доктор.

Однако врач отметила, что чай с небольшим количеством сахара может иметь и положительные стороны. Например, он может улучшить вкус напитка и стимулировать потребление большего количества жидкости в течение дня. Кроме того, небольшое количество сахара способно дать быстрый прилив энергии, что может быть полезно при тяжёлой физической или умственной работе, а также при гипогликемии, добавляет Газета.Ru.

Титова также уточнила, что чай с сахаром можно употреблять при низком уровне сахара в крови (гипогликемии) и после интенсивных физических нагрузок. Однако людям с сахарным диабетом или инсулинорезистентностью следует быть особенно осторожными и контролировать уровень глюкозы в крови при употреблении сахара в чае.

Уточнения

