Мозг в опасности: как распознать первые тревожные звоночки деменции — не пропустите

Здоровье

Деменция — это заболевание, при котором повреждается головной мозг, что приводит к снижению когнитивных функций: памяти, внимания, восприятия, речи, интеллекта и способности выполнять целенаправленные действия. Врач-невролог "СМ-Клиники" Ольга Зинчева поделилась информацией о ранних признаках деменции.

депрессия
Фото: Wikimedia Commons by Marines is licensed under Public domain
депрессия

Один из первых симптомов - ухудшение кратковременной памяти. Люди начинают забывать имена знакомых и известных личностей, недавние события, привычные маршруты и последовательность повседневных действий, такие как чистка зубов или путь домой. Могут повторяться одни и те же вопросы.

На ранних стадиях может проявляться беспричинное депрессивное состояние, которое можно спутать с обычной депрессией. Человек может стать тревожным, подозрительным и эмоционально подавленным.

"Еще один характерный признак — потеря опрятности. Пациенты перестают соблюдать элементарные правила гигиены, не следят за внешним видом, одеждой, прической", — сказала Зинчева.

Также у человека могут возникать проблемы с ориентацией во времени и пространстве, забываться прием лекарств и путаться в распорядке дня, добавила она.

Деменция может проявляться снижением умственных способностей, трудностями в расчетах в магазине или подборе нужных слов в разговоре. Иногда у людей возникают галлюцинации, сообщает Газета.Ru.

Если не диагностировать и не лечить деменцию вовремя, она будет прогрессировать. Это может привести к утрате способности к самообслуживанию, тяжелым поведенческим нарушениям и полной зависимости от окружающих. Повышается риск опасных ситуаций, включая травмы и ухудшение общего состояния здоровья.

Для профилактики деменции важно активно тренировать мозг, поддерживать интеллектуальную активность и вести здоровый образ жизни, отметила Ольга Зинчева.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
