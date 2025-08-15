Таблетка наугад может привести к инфаркту: что нужно знать гипертоникам

Кардиолог раскрыл смертельную опасность самолечения гипертонии

Самолечение гипертонии может привести к тяжелым осложнениям, включая инсульты и инфаркт. Об этом Pravda.Ru сообщил д.м.н., профессор, кардиолог, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов.

Консультация кардиолога

Мамедов отметил, что гипертония является хроническим заболеванием, требующим постоянного приема лекарств. По его словам, в 90% случаев речь идет об эссенциальной гипертонии, для которой выявлены многочисленные факторы риска.

"Гипертоническая болезнь — это хроническое состояние, однократным лечением или курсовым лечением это заболевание лечить невозможно", — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что постановка диагноза требует неоднократных измерений давления и оценки состояния так называемых органов-мишеней. В частности, постоянная гипертония может привести к гипертрофии левого желудочка, что является признаком длительного течения болезни.

"Все это может сделать только профессиональный врач", — добавил специалист.

Мамедов предупредил, что самолечение в случае гипертонии можно сравнить с "русской рулеткой", так как механизмы развития болезни у каждого человека индивидуальны.

В качестве меры самоконтроля он посоветовал пациентам вести дневник, фиксируя показатели давления и пульса несколько раз в день и предоставляя данные врачу.

"А так, чтобы самому назначить терапию, если у вас нет медицинского образования, самолечение в данном случае чревато последствиями", — резюмировал Мамедов.