Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт ГИБДД объяснил, как изменится проверка на опьянение с осени
Пошаговая инструкция по удалению лишайников с деревьев в сентябре
Батагайский провал в Якутии ежегодно увеличивается в длину на 15 метров
Иосифа Пригожина обвиняют в том, что он не уберёг зятя от гибели на СВО
Istat: число итальянских туристов на юге Италии снижается на фоне притока иностранцев
Кошка счастлива, если проявляет любопытство и хорошо ест — мнение ветеринаров
Французский тост готовят из черствого хлеба, молока и яиц
Недосып и хроническое напряжение мешают человеку похудеть
Мебель для дачи: советы дизайнеров интерьеров по экономии места

Бесшумное вторжение: миллионы заражаются, даже не подозревая об опасности этого паразита

Исследование The Journal of Immunology выявило механизм подавления боли паразитом
4:44
Здоровье

Обычно, когда паразитические черви пытаются проникнуть в организм человека, первым барьером становится кожа. Болевые рецепторы быстро подают сигнал тревоги, привлекая иммунные клетки, чтобы остановить вторжение. Но новое исследование показало: один из самых распространённых паразитов в мире — Schistosoma mansoni — нашёл способ обойти эту защиту, манипулируя нейронами, отвечающими за восприятие боли.

Одиночный нейрон человека
Фото: commons.wikimedia.org by Gribkov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Одиночный нейрон человека

Результат исследований

Исследование, опубликованное в The Journal of Immunology, раскрывает, как этот кровяной сосальщик использует особый тип нервных клеток с ионным каналом TRPV1, известным своей ролью в восприятии жара и жгучего вкуса перца чили. Благодаря этому паразит способен незаметно проникать через кожу, избегать обнаружения и обеспечивать себе долгосрочное пребывание в организме.

«Эта работа предполагает, что S. mansoni мог эволюционировать, чтобы подавлять активацию нейронов TRPV1+, снижая воспалительную реакцию и облегчая распространение по организму», — пишут авторы исследования.

Это открытие объясняет, почему заражение S. mansoni обычно проходит безболезненно, в отличие от бактериальных или грибковых инфекций. Кроме того, оно открывает новые подходы к лечению, в которых защита активируется через нервную систему.

Паразит с мировым охватом

Schistosoma mansoni — плоский червь, ежегодно заражающий более 250 миллионов человек, преимущественно в Африке, Южной Америке и на Ближнем Востоке. Заражение начинается, когда личинки, называемые церкариями, проникают через кожу при контакте с заражённой пресной водой.

В отличие от близких видов, вызывающих «зуд купальщика», S. mansoni часто действует незаметно, что приводит к хроническим инфекциям, способным годами повреждать внутренние органы. Если ранее учёные в основном изучали, как паразит избегает иммунного ответа, то теперь впервые показано: он целенаправленно подавляет активность сенсорных нейронов TRPV1+, фактически «взламывая» нервную систему, чтобы избежать боли и воспаления на месте проникновения.

Паразит отключает боль

В экспериментах на мышах учёные заразили животных личинками S. mansoni и проверили их реакцию на тепло с помощью теста Харгривза. У заражённых грызунов чувствительность к теплу оказалась заметно ниже, что говорило о нарушении работы TRPV1+ нейронов.

Далее исследователи изолировали сенсорные нейроны и стимулировали их капсаицином — веществом, вызывающим жжение перца. Обычно это приводит к выбросу нейропептидов, участвующих в иммунном ответе, но у заражённых мышей реакция была слабой, несмотря на нормальный уровень белка TRPV1.

Когда нейроны здоровых мышей обработали антигенами S. mansoni, активность также снижалась. Это подтвердило, что паразит выделяет вещества, которые подавляют TRPV1+ нейроны.

Укрепление защиты

Учёные решили проверить, получится ли усилить иммунный ответ, стимулируя эти нейроны. Для этого они использовали оптогенетику — метод активации нервных клеток светом. У мышей с модифицированными светочувствительными TRPV1+ нейронами стимуляция синим светом перед заражением вызывала более сильное воспаление, привлекала иммунные клетки и сокращала количество личинок, добравшихся до лёгких.

Обратный опыт — подавление TRPV1+ нейронов нейротоксином — сделал животных более уязвимыми.

Перспективы лечения

Результаты показали, что TRPV1+ нейроны важны не только для восприятия боли, но и для активации иммунитета. Это открывает возможность создания новых методов защиты.

Один из потенциальных подходов — использование кремов с капсаицином или другими активаторами TRPV1, чтобы усилить защиту кожи перед контактом с заражённой водой.

Кроме того, изучение молекул, которыми S. mansoni подавляет боль, может привести к разработке новых обезболивающих, лишённых побочных эффектов опиоидов.

Таким образом, исследование не только объяснило механизм скрытого заражения, но и открыло перспективы борьбы с паразитарными инфекциями и хронической болью.

Уточнения

Паразити́зм — один из типов сосуществования организмов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Авто
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах Аудио 
Береговая охрана Британии зафиксировала появление луна-рыбы в Корнуолле
Домашние животные
Береговая охрана Британии зафиксировала появление луна-рыбы в Корнуолле Аудио 
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора
Новости спорта
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Земля — не родная планета? Новая версия происхождения человечества ломает привычную картину
Земля — не родная планета? Новая версия происхождения человечества ломает привычную картину
Последние материалы
Istat: число итальянских туристов на юге Италии снижается на фоне притока иностранцев
Кошка счастлива, если проявляет любопытство и хорошо ест — мнение ветеринаров
Недосып и хроническое напряжение мешают человеку похудеть
Французский тост готовят из черствого хлеба, молока и яиц
Мебель для дачи: советы дизайнеров интерьеров по экономии места
ПДД разрешают завершить движение при опасности экстренного торможения
Макароны не слипаются при варке в просторной кастрюле: совет поваров
Сухой массаж щеткой может стимулировать лимфоток и повысить упругость кожи
Ветеринары: главной причиной запаха в доме являются некастрированные коты
Крутой вспомнил, как Пугачёва подарила ему за песню плюшевого медведя с деньгами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.