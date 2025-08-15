Родители упускают опасный момент: простое правило, которое убережёт дочь от серьёзных проблем

Врач назвал график плановых визитов девочек к гинекологу от рождения до 16 лет

Многие родители по-прежнему уверены, что гинеколог девочке нужен только тогда, когда она «станет взрослой». Профилактические осмотры необходимы с самого раннего возраста — они помогают вовремя заметить и предотвратить заболевания.

Первый приём к детскому гинекологу

Первый визит к врачу стоит запланировать уже через месяц после рождения ребёнка.

«Он очень важен, потому что позволяет сразу выявить наличие аномалий развития половых органов. К счастью, в медицинской практике это не такие частые случаи, тем не менее, чтобы спать спокойно, дочку стоит показать врачу», — пояснила специалист.

Следующий плановый осмотр — примерно в три года, перед детским садом.

«В этом возрасте у девочек могут формироваться синехии — сращивание малых половых губ. Это заболевание может протекать бессимптомно, не доставляя пациентке никакого дискомфорта. Между тем синехии могут быть следствиями как уже имеющего воспалительного процесса, так и становиться причинами их развития, из-за задержки мочи», — добавила врач.

Далее — визит перед школой, в 6–7 лет. Это время препубертатного периода, когда важно проследить за правильным развитием. Следующий этап — начало менструаций, обычно в 13–16 лет. С этого возраста, как и взрослой женщине, девушке стоит приходить на профилактический приём раз в год.

Подготовка к приёму

Обычно никакая особая подготовка не требуется. Если девочка маленькая, не рекомендуется даже проводить гигиенические процедуры перед приёмом, чтобы врач смог увидеть всю картину.

Если есть жалобы на боли в животе, может понадобиться ректальный осмотр — тогда готовиться всё же нужно. Сейчас в аптеке можно купить удобные современные средства, например, микроклизмы, которые действуют в течение 15–20 минут. Очищать кишечник лучше не сразу перед приёмом, а накануне.

Срочное обращение

Профилактики бывает достаточно только в случае полного отсутствия жалоб, но на практике это встречается редко. К детскому гинекологу стоит обратиться при наличии следующих симптомов: любой дискомфорт в области половых органов — зуд, жжение, покраснение, болевые ощущения и так далее, необычные выделения с неприятным запахом.

Среди других причин: боли внизу живота или при мочеиспускании, травмы, боли и набухание молочных желез, мажущие выделения более 7 дней.

Также важно следить за временем появления вторичных половых признаков и менструаций:

слишком раннее развитие (до 8 лет) или его отсутствие в 13–14 лет;

отсутствие месячных к 16 годам;

нерегулярный цикл после периода стабильности;

слишком скудные или, наоборот, чрезмерно обильные, болезненные месячные, длящиеся более недели.

Если говорить в общем, беспокойство должно вызвать всё, что не является привычным. В любом случае лучше лишний раз посетить врача, чем упустить момент, сообщает интернет-издание «Подмосковье Сегодня».

