Опасные регионы России: в каких областях вирусы провоцируют рак — тревожное заявление ученого

1:23
Здоровье

Член-корреспондент РАН Людмила Михалева рассказала, что в некоторых частях России, таких как Юг, Северный Кавказ, Северо-Запад и Центр, а также на Сахалине, часто встречаются вирусы, которые могут вызывать рак.

Биотехнологии в современной медицине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Биотехнологии в современной медицине

Некоторые вирусы, бактерии и паразиты могут вызывать рак. Например, вирус папилломы человека, вирусы гепатита B и C, вирусы герпеса 4-го и 8-го типов, Т-лимфотропный вирус и полиомавирус клеток Меркеля.

Учёные на протяжении полутора лет изучали опухоли желудка, предстательной железы, толстой кишки и молочной железы. Они искали в них следы вирусов. Оказалось, что в некоторых случаях, например, при раке толстой кишки, вирусы могут быть найдены в 40% опухолей.

"Распространенность опухолей с обнаруженными белками и ДНК вирусов местами достигает 40%, например, в случае рака толстой кишки", — отметила эксперт, слова которой приводит Газета.Ru.

Хотя эти данные соответствуют мировой статистике, учёные обнаружили, что в некоторых регионах России люди чаще заражаются этими вирусами. Для того чтобы подтвердить эти результаты и сделать их более надёжными, нужно провести дополнительные исследования.

Уточнения

Злока́чественная о́пухоль (также рак или раковая опухоль) — опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие от свойств доброкачественной опухоли) делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её "злокачественной".

