Боюсь любить: как травма отвержения разрушает отношения и можно ли это исправить

Травма отвержения из детства влияет на любовь и отношения: советы психолога Самбурского

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В психологии есть понятие "травмы отвержения". Обычно она появляется в раннем детстве, до 6 лет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Социальная усталость

Как сообщил клинический психолог Станислав Самбурский, ребенок может расти в семье, где родители физически рядом, но не показывают ему свою любовь. Им может быть тяжело из-за усталости, личных проблем или других причин. В таких случаях ребенок начинает думать, что его не любят. Со временем это превращается в убеждение, что он недостоин любви.

"Ребенку жизненно необходимо, чтобы ему словами и делом говорили "я с тобой": улыбались, зарывались носом в волосы и обнимали просто так", — подчеркнул психолог.

Эта травма может проявиться и позже, например, в подростковом или взрослом возрасте. Это может случиться после сильных эмоциональных потрясений, таких как буллинг в школе, развод родителей, предательство или игнорирование со стороны важного взрослого, цитирует специалиста Газета.Ru.

Человек с такой травмой часто считает себя недостойным близости и заранее ожидает отказа. Он боится быть собой, потому что это может привести к отказу. Такой человек может избегать новых возможностей, боясь, что его снова отвергнут.

В отношениях люди с травмой отвержения часто ведут себя по-разному. Одни становятся зависимыми от партнера, другие — независимыми и холодными. Но в обоих случаях их главная боль — это невозможность быть собой. Они боятся показаться слабыми или надоедливыми, поэтому либо душит любовью, теряя себя, либо прячется за маской равнодушия.

Травма отвержения — это не приговор. Она может быть исцелена в отношениях с партнером, другом или психологом. Но путь к этому долгий и начинается с того, чтобы не отвергать себя.

Уточнения

Психологи́ческая тра́вма психи́ческая тра́вма, психогени́я - это вред, нанесённый психическому здоровью человека в результате воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды.

