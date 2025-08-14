Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Запоры не всегда из-за еды — неожиданные враги работы кишечника

Врач назвала основные причины хронических запоров
Здоровье

Хронические запоры чаще всего связаны с функциональными нарушениями работы кишечника, а не с механическими препятствиями. Об этом Pravda.Ru сообщила врач диетолог, нутрициолог, терапевт Анна Белоусова, говоря о проблеме запоров и способах их профилактики.

Белоусова отметила, что функциональные запоры могут быть врожденными или формироваться из-за малоподвижного образа жизни, лишнего веса, сахарного диабета, гипотиреоза, дисбактериоза, а также приема некоторых лекарственных препаратов.

"Через 48 часов начинается разложение масс, находящихся в кишечнике и, соответственно, идет интоксикация организма", — предупредила специалист.

По ее словам, при хронических запорах необходимо исключить наличие препятствий в кишечнике и оценить влияние принимаемых медикаментов. Если лекарства отменить нельзя, важно скорректировать образ жизни и рацион.

"Запоры требуют очень тщательного соблюдения питьевого режима. Начинаем утро со стакана прохладной воды", — посоветовала Белоусова.

Она рекомендовала употреблять около 2,5 литров жидкости в день, включая свежую кисломолочную продукцию, фруктовые и овощные соки, морсы, компоты с курагой и черносливом, а также газированные напитки с лимоном.

Специалист добавила, что в рационе должно быть достаточно клетчатки из овощей и фруктов, а также квашеных и моченых продуктов. При этом продукты, вызывающие газообразование, лучше ограничить.

"Хорошее средство — по равной части курага, чернослив и инжир, замоченные и перемолотые в пасту. Можно добавить лимон или орехи", — поделилась рецептом Белоусова.

Кроме того, врач посоветовала ограничить продукты, замедляющие моторику кишечника, и увеличить физическую активность, включая плавание и упражнения для укрепления брюшного пресса.

