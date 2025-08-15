Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Обычный забор крови — и диагноз, которого ждали тысячи пациентов

Учёные создали анализ крови на синдром хронической усталости с точностью 91%
Здоровье

Синдром хронической усталости (СХУ), или миалгический энцефаломиелит, остаётся одним из самых сложных для диагностики заболеваний. У него нет специфического биомаркера, а диагноз ставится после исключения других болезней со схожими симптомами. Из-за этого пациенты годами могут ждать официального подтверждения своего состояния.

Грустная девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Грустная девушка

Недавнее исследование Оксфордского университета, опубликованное в Advanced Science, даёт надежду на создание объективного теста. Учёные разработали метод анализа крови, который позволяет отличить пациентов с СХУ от здоровых людей и от пациентов с похожими заболеваниями (например, рассеянным склерозом) с точностью до 91%.

Как работает тест

Исследователи сосредоточились на мононуклеарных клетках периферической крови (Т-лимфоциты, моноциты и др.), так как ранее было показано, что у людей с СХУ у них снижена энергетическая функция.
Для анализа использовали рамановскую спектроскопию — метод, позволяющий фиксировать "молекулярный отпечаток" клетки по вибрациям молекул.

С помощью искусственного интеллекта специалисты проанализировали данные по 2000 клеткам от 98 участников (61 с СХУ, 16 здоровых, 21 с рассеянным склерозом). Результат:
— 91% точности в определении СХУ,
— 84% точности в различении лёгкой, средней и тяжёлой форм заболевания.

Почему это важно

— Ранняя диагностика позволит быстрее начать поддержку и подобрать подходящую терапию.
— Методика может помочь различать СХУ и другие состояния с похожими симптомами, включая фибромиалгию, болезнь Лайма и постковидный синдром.
— В перспективе возможно выявление биомаркеров для оценки эффективности новых лекарств.

Ограничения и будущее метода

"Разработка простого теста с потенциалом ранней диагностики СХУ — важная цель. Он может изменить подход к лечению и повысить признание этого заболевания", — подчеркнул автор исследования, профессор Цзябао Сюй.

Пока что рамановская спектроскопия недоступна большинству лабораторий. Исследователи планируют проверить метод на больших выборках и рассматривают возможность применения более простых технологий для клинической практики.

Уточнения

Кровь — жидкая и подвижная соединительная ткань внутренней среды организма. Состоит из жидкой среды — плазмы — и взвешенных в ней форменных элементов (клеток и производных от клеток): эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
