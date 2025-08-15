Менструальная боль — не норма: что на самом деле помогает в эти дни

Сильная менструальная боль у 15% женщин приводит к пропускам учёбы и работы

2:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Болезненные месячные — частая проблема, с которой сталкиваются до 80% женщин репродуктивного возраста, и примерно у 15% они становятся настолько сильными, что мешают учёбе, работе и социальной жизни. Медицинский термин — дисменорея — охватывает спазмы и боли внизу живота и области таза, которые могут быть как симптомом заболеваний (эндометриоз, миома), так и следствием естественных процессов, связанных с выработкой простагландинов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Боль внизу живота у девушки

Если серьёзных патологий нет, уменьшить дискомфорт помогают простые немедикаментозные методы.

Натуральные средства, которые стоит попробовать

Точечный массаж

Мягкое нажатие на определённые точки тела улучшает кровоток и помогает расслабить мышцы. Специалист может показать, какие зоны прорабатывать. Противовоспалительная диета

Ешьте больше овощей, фруктов, орехов, семян, авокадо, жирной рыбы. Эти продукты снижают воспаление и уровень простагландинов. Исключение провоспалительных продуктов

За несколько дней до менструации сократите сладкое, фастфуд, солёные закуски, кофеин и алкоголь. Умеренные физические нагрузки

Лёгкая растяжка, йога или прогулка улучшают кровообращение и стимулируют выработку эндорфинов. Тепло

Грелка или тёплый компресс на низ живота расслабляют мышцы матки и уменьшают спазмы. Достаточное питьё

Употребляйте 2-2,8 литра воды в день, чтобы уменьшить вздутие и дискомфорт. Медитация и йога

Снижают стресс и тревожность, которые могут усиливать болевые ощущения. Качественный сон

7-9 часов отдыха помогают легче переносить боль. Если есть возможность — короткий дневной сон в тяжёлые дни. Травяные чаи

Имбирь, мята, фенхель, ромашка или зелёный чай обладают мягким расслабляющим и противовоспалительным эффектом.

Когда обращаться к врачу

Сильная, изнуряющая боль, особенно если она мешает обычной жизни, — повод для консультации с гинекологом. Важно исключить заболевания и подобрать оптимальное лечение.

Уточнения

Менструа́ция — часть менструального цикла организма женщин и самок некоторых плацентарных млекопитающих. При менструации происходит отторжение функционального слоя эндометрия (слизистой оболочки матки), сопровождающееся кровотечением.

