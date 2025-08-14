Место, где люди живут дольше: проверьте, вы там или нет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Учёные всё чаще подтверждают: близость к природе положительно влияет на здоровье. Но не только зелёные парки и леса приносят пользу. Исследование Университета штата Огайо, опубликованное в журнале Environmental Research, показало, что проживание рядом с морем или заливом может способствовать более долгой и здоровой жизни.

Что показало исследование

Анализ данных более чем 66 тысяч человек выявил значимую связь между продолжительностью жизни и близостью к прибрежным водам. Особенно яркий эффект наблюдался у тех, кто жил в радиусе до 50 км от океана или залива.

По словам ведущего автора исследования Цзяньюн Ву, на результат влияют сразу несколько факторов:
— более низкие температуры и мягкий климат;
— лучшее качество воздуха;
— больше возможностей для отдыха;
— развитая транспортная инфраструктура;
— более высокая устойчивость к засухам;
— в среднем больший доход жителей.

Польза для психики и тела

Долгосрочные проекты, например британский Blue Spaces Project, уже показывали, что водная среда помогает снижать стресс, восстанавливать эмоциональное и физическое состояние, а также повышает чувство благополучия.
Прибрежные зоны дают:
— чище воздух и меньше загрязняющих веществ;
— естественное регулирование температуры благодаря океану;
— доступ к физической активности — плаванию, прогулкам, водным видам спорта;
— снижение рисков ожирения и заболеваний сердца.

Почему стоит рассмотреть жизнь у воды

"Люди, живущие в прибрежных районах, имеют больше шансов прожить дольше благодаря комплексу взаимосвязанных факторов", — отметил исследователь Цзяньюн Ву.

Помимо климатических и экологических преимуществ, близость к морю часто связана с более активным образом жизни и регулярным контактом с природой, что укрепляет как физическое здоровье, так и психическое равновесие.

