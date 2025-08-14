Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Матча: как правильно пить и готовить, чтобы получить максимум пользы
Исследование: жители прибрежных районов живут дольше и здоровее
Лавр в сочетании с солью образует надёжную защиту от плесени
Молодая кровь омолаживает кожу: научное подтверждение эффекта
Три шоколадных аромата, которые идеально подойдут для осенне-зимнего сезона
Автоэксперты: обслуживание заднего и полного привода требует больших расходов
Гладилин оценил перспективы Динамо в сезоне после разгромного поражения от Краснодара
Лучшие курорты южного побережья Болгарии ждут гостей — путеводитель Edna
Сергей Безруков заявил, что боится за своих детей из-за развития ИИ

Память под угрозой: что важно заметить до того, как станет поздно

Потеря памяти при болезни Альцгеймера сопровождается дезориентацией и изменением поведения
2:17
Здоровье

Забыть имя, перепутать дату встречи, оставить ключи в неожиданном месте — такие ситуации знакомы каждому, особенно при стрессе или усталости. Но иногда за безобидными "провалами" может скрываться начало когнитивных расстройств, включая болезнь Альцгеймера.

Пожилой мужчина с потерей памяти
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пожилой мужчина с потерей памяти

Нормальное старение и память

С возрастом возможны небольшие трудности с запоминанием, но они:

  • не прогрессируют быстро,
  • не мешают повседневной жизни,
  • не сопровождаются серьёзными нарушениями мышления.

Человек с возрастной забывчивостью обычно осознаёт, что забыл, и может восстановить информацию, вернувшись по своим действиям.

Когда забывчивость становится тревожной

По словам невролога Стефана Эпельбаума, при "настоящей" болезни памяти человек не помнит о том, что забыл, тогда как при обычной забывчивости он осознаёт этот факт.

Сигналы, на которые стоит обратить внимание:

  • потерянные вещи оказываются в необычных местах;
  • дезориентация даже в знакомой обстановке;
  • утрата способности пользоваться картами или запоминать маршруты;
  • серьёзные трудности в подборе слов, подмена имён;
  • необходимость в посторонней помощи при привычных делах.

Память — не единственный признак

При болезни Альцгеймера и других деменциях могут появляться:

  • снижение мотивации, апатия,
  • дезориентация во времени и пространстве,
  • ухудшение суждений и логики,
  • изменения в настроении и поведении (раздражительность, тревожность).

Важно учитывать, что проблемы с памятью могут быть связаны и с обратимыми причинами: побочными эффектами лекарств, дефицитом витамина B12, гипотиреозом, апноэ сна, депрессией, стрессом, злоупотреблением алкоголем.

Когда обращаться к врачу

Если забывчивость прогрессирует, сопровождается другими когнитивными нарушениями или влияет на повседневную жизнь, необходима медицинская оценка. Ранняя диагностика позволяет замедлить развитие болезни при правильном лечении.

Как поддержать здоровье мозга:

  • сбалансированное питание,
  • регулярная физическая активность,
  • социальное взаимодействие,
  • умственные тренировки и новые увлечения.

Уточнения

Па́мять — обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Североамериканский гризли крупнее и агрессивнее бурого медведя
Домашние животные
Североамериканский гризли крупнее и агрессивнее бурого медведя Аудио 
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Наука и техника
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду Аудио 
Издавайте шум в лесу, чтобы снизить вероятность неожиданной встречи с рысью
Домашние животные
Издавайте шум в лесу, чтобы снизить вероятность неожиданной встречи с рысью Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Земля — не родная планета? Новая версия происхождения человечества ломает привычную картину
Горе в семье Сергея Маковецкого: его жена перестаёт узнавать мужа
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Секрет советской кухни: торт из печенья и сгущенки, который готовится за 15 минут
Украинская баллистическая ракета уничтожена: зачистка ФСБ перед саммитом на Аляске
Из заброшенного куска земли в райский уголок: как превратить дачу в место силы
Из заброшенного куска земли в райский уголок: как превратить дачу в место силы
Последние материалы
Исследование: жители прибрежных районов живут дольше и здоровее
Лавр в сочетании с солью образует надёжную защиту от плесени
Молодая кровь омолаживает кожу: научное подтверждение эффекта
Автоэксперты: обслуживание заднего и полного привода требует больших расходов
Три шоколадных аромата, которые идеально подойдут для осенне-зимнего сезона
Гладилин оценил перспективы Динамо в сезоне после разгромного поражения от Краснодара
Лучшие курорты южного побережья Болгарии ждут гостей — путеводитель Edna
Сергей Безруков заявил, что боится за своих детей из-за развития ИИ
Водителям напомнили о правилах проведения теста на алкоголь на дороге
Психолог Зберовский назвал первый признак кризиса среднего возраста у мужчин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.