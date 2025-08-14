Память под угрозой: что важно заметить до того, как станет поздно

Потеря памяти при болезни Альцгеймера сопровождается дезориентацией и изменением поведения

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Забыть имя, перепутать дату встречи, оставить ключи в неожиданном месте — такие ситуации знакомы каждому, особенно при стрессе или усталости. Но иногда за безобидными "провалами" может скрываться начало когнитивных расстройств, включая болезнь Альцгеймера.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пожилой мужчина с потерей памяти

Нормальное старение и память

С возрастом возможны небольшие трудности с запоминанием, но они:

не прогрессируют быстро,

не мешают повседневной жизни,

не сопровождаются серьёзными нарушениями мышления.

Человек с возрастной забывчивостью обычно осознаёт, что забыл, и может восстановить информацию, вернувшись по своим действиям.

Когда забывчивость становится тревожной

По словам невролога Стефана Эпельбаума, при "настоящей" болезни памяти человек не помнит о том, что забыл, тогда как при обычной забывчивости он осознаёт этот факт.

Сигналы, на которые стоит обратить внимание:

потерянные вещи оказываются в необычных местах;

дезориентация даже в знакомой обстановке;

утрата способности пользоваться картами или запоминать маршруты;

серьёзные трудности в подборе слов, подмена имён;

необходимость в посторонней помощи при привычных делах.

Память — не единственный признак

При болезни Альцгеймера и других деменциях могут появляться:

снижение мотивации, апатия,

дезориентация во времени и пространстве,

ухудшение суждений и логики,

изменения в настроении и поведении (раздражительность, тревожность).

Важно учитывать, что проблемы с памятью могут быть связаны и с обратимыми причинами: побочными эффектами лекарств, дефицитом витамина B12, гипотиреозом, апноэ сна, депрессией, стрессом, злоупотреблением алкоголем.

Когда обращаться к врачу

Если забывчивость прогрессирует, сопровождается другими когнитивными нарушениями или влияет на повседневную жизнь, необходима медицинская оценка. Ранняя диагностика позволяет замедлить развитие болезни при правильном лечении.

Как поддержать здоровье мозга:

сбалансированное питание,

регулярная физическая активность,

социальное взаимодействие,

умственные тренировки и новые увлечения.

Уточнения

Па́мять — обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.

