Память под угрозой: что важно заметить до того, как станет поздно

Забыть имя, перепутать дату встречи, оставить ключи в неожиданном месте — такие ситуации знакомы каждому, особенно при стрессе или усталости. Но иногда за безобидными "провалами" может скрываться начало когнитивных расстройств, включая болезнь Альцгеймера.
С возрастом возможны небольшие трудности с запоминанием, но они:
Человек с возрастной забывчивостью обычно осознаёт, что забыл, и может восстановить информацию, вернувшись по своим действиям.
По словам невролога Стефана Эпельбаума, при "настоящей" болезни памяти человек не помнит о том, что забыл, тогда как при обычной забывчивости он осознаёт этот факт.
Сигналы, на которые стоит обратить внимание:
При болезни Альцгеймера и других деменциях могут появляться:
Важно учитывать, что проблемы с памятью могут быть связаны и с обратимыми причинами: побочными эффектами лекарств, дефицитом витамина B12, гипотиреозом, апноэ сна, депрессией, стрессом, злоупотреблением алкоголем.
Если забывчивость прогрессирует, сопровождается другими когнитивными нарушениями или влияет на повседневную жизнь, необходима медицинская оценка. Ранняя диагностика позволяет замедлить развитие болезни при правильном лечении.
Как поддержать здоровье мозга:
