Сильная боль в голове, а проблема — в крови: неожиданный механизм смертельной болезни

Сильная, нестерпимая головная боль, которую не удается снять никакими средствами, — один из ключевых признаков менингококковой инфекции. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-терапевт и иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
«Основной симптом — это головная боль, очень сильная, непроходящая и ничем не снимающаяся. Также у больных отмечается очень высокая температура, им больно смотреть на свет», — пояснил он.
В числе других признаков медик назвал так называемый симптом Ласега: больной не может наклониться вперед, спина выгибается назад.
«Болезнь очень быстро развивается. Самый плохой симптом — яркая красно-синюшная сыпь на коже. Это признак менингококкового сепсиса, это уже совсем страшно», — добавил Жемчугов.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что ситуация с менингококковой инфекцией в России в целом стабильная. По данным ведомства, за год в стране зарегистрировано около 1,2 тысячи случаев заболевания. Распространение этой опасной инфекции связывают, в том числе, с миграционными процессами, рассказывает aif.ru.
Сыпь — патологические элементы на коже и слизистых оболочках, отличающиеся от нормальной кож.
Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.