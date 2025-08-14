Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сильная боль в голове, а проблема — в крови: неожиданный механизм смертельной болезни

Сильная головная боль и сыпь названы признаками менингококковой инфекции
1:22
Здоровье

Сильная, нестерпимая головная боль, которую не удается снять никакими средствами, — один из ключевых признаков менингококковой инфекции. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-терапевт и иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Сильная головная боль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сильная головная боль

«Основной симптом — это головная боль, очень сильная, непроходящая и ничем не снимающаяся. Также у больных отмечается очень высокая температура, им больно смотреть на свет», — пояснил он.

Симптомы

В числе других признаков медик назвал так называемый симптом Ласега: больной не может наклониться вперед, спина выгибается назад.

«Болезнь очень быстро развивается. Самый плохой симптом — яркая красно-синюшная сыпь на коже. Это признак менингококкового сепсиса, это уже совсем страшно», — добавил Жемчугов.

Ситуация в России

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что ситуация с менингококковой инфекцией в России в целом стабильная. По данным ведомства, за год в стране зарегистрировано около 1,2 тысячи случаев заболевания. Распространение этой опасной инфекции связывают, в том числе, с миграционными процессами, рассказывает aif.ru.

Уточнения

Сыпь — патологические элементы на коже и слизистых оболочках, отличающиеся от нормальной кож.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины

