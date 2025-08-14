Гармония с подвохом: пять состояний, при которых уход в себя опаснее, чем стресс

Учёные сообщили о риске бредовых симптомов и тревожности из-за медитации

Медитация учит останавливаться, расслабляться и быть «здесь и сейчас». Сосредоточиться на дыхании, чувствах и ощущениях, отпустить тревоги и не гонять в голове прошлое или будущее — звучит привлекательно, и неудивительно, что практики осознанности сегодня набирают огромную популярность. Но, как и у любого мощного инструмента, у медитации есть обратная сторона.

Что говорят исследования

Многие представляют себе медитацию как тихое сидение в позе лотоса и отрешение от внешнего мира. На первый взгляд, ничего опасного. Возможно, поэтому эта индустрия стала такой прибыльной: по словам психолога и гипнолога Анны Давыдовой, сегодня рынок майндфулнесс оценивается примерно в 4 млрд долларов.

«Создается ощущение, что волшебная таблетка от всех психологических невзгод найдена. Но не все так радужно. Несмотря на множество преимуществ, есть ряд потенциальных опасностей, о которых стоит знать. Например, эксперимент 2022 года в США, в котором приняло участие не менее 950 человек, показал, что более 10% людей, занимающихся медитацией на постоянной основе, испытывают следующие побочные эффекты от практик: депрессия, тревога, бредовые симптомы, деперсонализация и даже страх», — говорит Давыдова.

Не менее тревожные данные дала работа с более чем 8000 детьми: практики осознанности не улучшили их психическое состояние и, возможно, даже оказали отрицательное влияние. А исследование Университета Брауна и Калифорнийского университета показало, что медитация способна усиливать симптомы травматического стресса.

Медитация становится опасной

Сосредоточенность на своих мыслях и эмоциях иногда может вызвать сильные эмоциональные реакции. Особенно у тех, кто долго избегал своих переживаний и неприятных воспоминаний.

«Для людей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) медитация может быть полезной, но есть нюанс: вспоминая травматические события, они могут заново переживать сильные эмоциональные страдания и застревать в них», — предупреждает Анна Давыдова.

Ещё одна ловушка — изоляция и уход от реальности. Погружение в себя может стать способом убегать от проблем, перекладывая решения на «потом».

У некоторых людей медитация может вызвать деперсонализацию и дереализацию — ощущения, что окружающий мир нереален или искажен, а человек — отстранен от своего тела или мыслей. Это крайне опасные состояния, которые могут привести к саморазрушительным действиям.

Особенно осторожными должны быть люди с психическими расстройствами: шизофренией, психозами, депрессией, биполярным аффективным расстройством, ПТСР, пограничным расстройством личности или паническими атаками. Без консультации врача и сопровождения специалиста начинать практики таким людям не рекомендуется.

Риски для тела

Побочные эффекты медитации могут затронуть и физическое здоровье: из-за задержки дыхания или, наоборот, гипервентиляции лёгких появляются проблемы с дыханием, затекают ноги, болит спина, шея.

Медитация — это действительно мощный инструмент, но он не универсален. Важно учитывать индивидуальные особенности и возможные риски, а в идеале — практиковать под наблюдением опытного наставника, сообщает tmn.aif.ru.

