Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
14 августа Православная церковь отмечает День Креста. Наставления священника
Мать рэпера Тимати присутствовала на родах и перерезала пуповину внучке
ЛОР-врач Лесков объяснил, из-за чего чаще всего идет кровь из носа
Эйген Гольдштейн обнаружил каналовые лучи, указавшие на существование протона
Вывести цветные пятна на белой одежде можно с помощью соды, уксуса и лимонного сока
Обрезка лилий после цветения помогает сохранить растения и подготовить их к зиме
Легко сбросить вес с помощью простых продуктов: низкоуглеводная и другие диеты
Франция удерживает статус самой посещаемой страны мира: открываем секреты
Тренер Яблокова: ошибки в технике упражнений приводят к перекачанным ногам

Гармония с подвохом: пять состояний, при которых уход в себя опаснее, чем стресс

Учёные сообщили о риске бредовых симптомов и тревожности из-за медитации
3:49
Здоровье

Медитация учит останавливаться, расслабляться и быть «здесь и сейчас». Сосредоточиться на дыхании, чувствах и ощущениях, отпустить тревоги и не гонять в голове прошлое или будущее — звучит привлекательно, и неудивительно, что практики осознанности сегодня набирают огромную популярность. Но, как и у любого мощного инструмента, у медитации есть обратная сторона.

Тело и медитация летом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тело и медитация летом

Что говорят исследования

Многие представляют себе медитацию как тихое сидение в позе лотоса и отрешение от внешнего мира. На первый взгляд, ничего опасного. Возможно, поэтому эта индустрия стала такой прибыльной: по словам психолога и гипнолога Анны Давыдовой, сегодня рынок майндфулнесс оценивается примерно в 4 млрд долларов.

«Создается ощущение, что волшебная таблетка от всех психологических невзгод найдена. Но не все так радужно. Несмотря на множество преимуществ, есть ряд потенциальных опасностей, о которых стоит знать. Например, эксперимент 2022 года в США, в котором приняло участие не менее 950 человек, показал, что более 10% людей, занимающихся медитацией на постоянной основе, испытывают следующие побочные эффекты от практик: депрессия, тревога, бредовые симптомы, деперсонализация и даже страх», — говорит Давыдова.

Не менее тревожные данные дала работа с более чем 8000 детьми: практики осознанности не улучшили их психическое состояние и, возможно, даже оказали отрицательное влияние. А исследование Университета Брауна и Калифорнийского университета показало, что медитация способна усиливать симптомы травматического стресса.

Медитация становится опасной

Сосредоточенность на своих мыслях и эмоциях иногда может вызвать сильные эмоциональные реакции. Особенно у тех, кто долго избегал своих переживаний и неприятных воспоминаний.

«Для людей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) медитация может быть полезной, но есть нюанс: вспоминая травматические события, они могут заново переживать сильные эмоциональные страдания и застревать в них», — предупреждает Анна Давыдова.

Ещё одна ловушка — изоляция и уход от реальности. Погружение в себя может стать способом убегать от проблем, перекладывая решения на «потом».

У некоторых людей медитация может вызвать деперсонализацию и дереализацию — ощущения, что окружающий мир нереален или искажен, а человек — отстранен от своего тела или мыслей. Это крайне опасные состояния, которые могут привести к саморазрушительным действиям.

Особенно осторожными должны быть люди с психическими расстройствами: шизофренией, психозами, депрессией, биполярным аффективным расстройством, ПТСР, пограничным расстройством личности или паническими атаками. Без консультации врача и сопровождения специалиста начинать практики таким людям не рекомендуется.

Риски для тела

Побочные эффекты медитации могут затронуть и физическое здоровье: из-за задержки дыхания или, наоборот, гипервентиляции лёгких появляются проблемы с дыханием, затекают ноги, болит спина, шея.

Медитация — это действительно мощный инструмент, но он не универсален. Важно учитывать индивидуальные особенности и возможные риски, а в идеале — практиковать под наблюдением опытного наставника, сообщает tmn.aif.ru.

Уточнения

Медита́ция — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Состояние тормозных дисков поможет узнать правду о пробеге автомобиля
Авто
Состояние тормозных дисков поможет узнать правду о пробеге автомобиля Аудио 
Золото в сто раз больше мировых запасов: где на Земле можно найти золото, которого хватит на века
Наука и техника
Золото в сто раз больше мировых запасов: где на Земле можно найти золото, которого хватит на века Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Последние материалы
Эйген Гольдштейн обнаружил каналовые лучи, указавшие на существование протона
Вывести цветные пятна на белой одежде можно с помощью соды, уксуса и лимонного сока
Легко сбросить вес с помощью простых продуктов: низкоуглеводная и другие диеты
Обрезка лилий после цветения помогает сохранить растения и подготовить их к зиме
Франция удерживает статус самой посещаемой страны мира: открываем секреты
На Украине продали завод Винницабытхим, конфискованный ранее у компании из РФ
Тренер Яблокова: ошибки в технике упражнений приводят к перекачанным ногам
Учёные сообщили о риске бредовых симптомов и тревожности из-за медитации
ГИБДД: инспектор не вправе требовать бумажную копию e-ОСАГО
Важные правила укрытия роз: советы по защите растения от холода и влаги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.