Золотая пятилетка или черная полоса? Главная ловушка кризиса среднего возраста

Здоровье

Первым признаком кризиса среднего возраста является ощущение неудовлетворенности жизнью. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил психолог Андрей Зберовский, говоря о кризисных периодах у мужчин.

Мужчина думает за работой
Фото: Wikipedia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина думает за работой

Зберовский пояснил, что существует два варианта кризиса — у успешных и неуспешных мужчин. Успешный человек, по его словам, с определенного момента начинает считать, что чего-то недополучил, несмотря на достижения. Это может выражаться в негативном отношении к близким, которые начинают казаться препятствием на пути к счастью. Неуспешный же начинает сравнивать себя с более удачливыми сверстниками и испытывать чувство собственной неполноценности.

"Поэтому общий признак, который вы пытаетесь найти, что является первым признаком, является ощущение неудовлетворения жизни. Вот как бы это является первым признаком кризиса возраста", — отметил эксперт.

Он добавил, что в обоих случаях мужчины ищут способы компенсации: меняют круг общения, начинают активно заниматься спортом, худеют, делают татуировки, покупают мотоциклы или заводят романы на стороне.

"Золотая пятилетка это 37-42, классическая стандартная цифра", — уточнил Зберовский.

Психолог подчеркнул, что кризис может наступить и позже — в 45 или даже в 50 лет, в зависимости от карьеры и состояния здоровья. По его словам, около 40 лет мужчина сталкивается с усталостью, проблемами со здоровьем и впервые остро осознает конечность жизни.

"Он перестает чувствовать себя молодым и бессмертным. Он начинает чувствовать себя иначе и пытается понять, либо чего достиг в жизни, либо какие радости успел получить в ней", — пояснил Зберовский.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
