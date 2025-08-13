Маленький праздник для мамы, большая нагрузка для ребёнка: опасность одного бокальчика вина

Алкоголь при грудном вскармливании вызывает нарушения развития мозга ребёнка

Врач-педиатр городской детской поликлиники № 6 Ольга Ткаченко рассказала, чем может обернуться употребление алкоголя во время грудного вскармливания.

Как быстро алкоголь попадает в молоко

Позволяя себе выпить бокал вина или шампанского, следует четко осознавать, что алкоголь попадет в грудное молоко. Это происходит довольно быстро. Наибольшая концентрация алкоголя в крови и молоке наблюдается примерно через полчаса-час после его употребления. Если женщина выпила во время еды, то это время увеличивается до полутора часов.

Влияние алкоголя на выработку молока

Даже небольшая доза спиртного способна замедлить выработку молока и снизить уровень пролактина — гормона, отвечающего за лактацию. Этанол также сужает молочные протоки, что вызывает болезненные ощущения при кормлении.

Опасность для пищеварительной системы ребёнка

Алкоголь, попадая в молоко, беспрепятственно проникает в организм малыша. В первую очередь он поражает его пищеварительную систему. Если ребёнок первого года жизни регулярно получает грудное молоко с алкоголем, у него могут развиться функциональные нарушения ЖКТ.

Последствия для развития мозга и организма

Органы новорожденного ещё не сформированы полностью. Среди последствий приёма мамой спиртного — нарушения в формировании мозговых структур, задержка роста, психомоторного развития, неврологические расстройства, аллергические заболевания, проблемы со слухом и зрением. Высок риск развития аутизма и поведенческих нарушений.

Нагрузка на сердце и дыхательную систему

Алкоголь создаёт дополнительное напряжение для сердца и сосудов малыша. Он повышает уровень адреналина, ускоряет сердечный ритм, может резко снижать давление и учащать дыхание ребёнка.

Удар по иммунитету

Иммунная система малыша тоже страдает. При этом врождённая защита действует лишь первые три месяца жизни — дальше здоровье зависит от образа жизни матери. Алкоголь делает болезни более затяжными и повышает риск осложнений.

Призыв к ответственному выбору

Выбор, позволять ли себе алкоголь в период грудного вскармливания или нет, остаётся за каждой мамой. И всё-таки будьте благоразумны. Не рискуйте здоровьем малыша, которого носили под сердцем долгие девять месяцев.

Ваше ответственное поведение и приверженность к здоровым привычкам позволят крохе избежать массы проблем в будущем, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

