Вы думали, что это обычная простуда, а это — смертельно опасная инфекция: тихий убийца иммунитета

Анаплазмоз — это бактериальная инфекция, которую переносят клещи, и которая может поражать не только иммунную систему, но и печень, сердце, лёгкие и нервную систему.
Фото: pixabay.com by Mojpe-885231, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аллергия, насморк
Заражение
Когда клещ присасывается, бактерии вместе со слюной попадают в кровь. Инкубационный период длится обычно 5–21 день. За это время возбудитель проникает в лейкоциты (клетки иммунитета), нарушая их работу и снижая защиту организма.
Симптомы
Первые признаки часто похожи на грипп или ОРВИ:
резкое повышение температуры до 38–40 °C
озноб, слабость, головная боль
ломота в мышцах и суставах
тошнота, иногда рвота
увеличение лимфатических узлов
Возможны и дополнительные проявления:
желтушность кожи и глаз
высыпания
признаки нарушения функции печени
Без лечения могут развиться осложнения, затрагивающие сердце, дыхательную систему и нервную ткань.
Профилактика
Врач советует:
использовать акарицидные и репеллентные средства на одежду и кожу перед походом в лес или парк
носить светлую закрытую одежду, заправлять брюки в носки, рубашку в штаны
избегать высокой травы и кустарников
осматривать себя и домашних животных каждые несколько часов после пребывания на природе, включая места за ушами, подмышками, в паху
проводить контроль в течение суток после возвращения