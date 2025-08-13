Вы думали, что это обычная простуда, а это — смертельно опасная инфекция: тихий убийца иммунитета

Роспотребнадзор сообщил о новых случаях анаплазмоза в Подмосковье

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Анаплазмоз — это бактериальная инфекция, которую переносят клещи, и которая может поражать не только иммунную систему, но и печень, сердце, лёгкие и нервную систему.

Фото: pixabay.com by Mojpe-885231, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аллергия, насморк

Заражение

Когда клещ присасывается, бактерии вместе со слюной попадают в кровь. Инкубационный период длится обычно 5–21 день. За это время возбудитель проникает в лейкоциты (клетки иммунитета), нарушая их работу и снижая защиту организма.

Симптомы

Первые признаки часто похожи на грипп или ОРВИ:

резкое повышение температуры до 38–40 °C

озноб, слабость, головная боль

ломота в мышцах и суставах

тошнота, иногда рвота

увеличение лимфатических узлов

Возможны и дополнительные проявления:

желтушность кожи и глаз

высыпания

признаки нарушения функции печени

Без лечения могут развиться осложнения, затрагивающие сердце, дыхательную систему и нервную ткань.

Профилактика

Врач советует:

использовать акарицидные и репеллентные средства на одежду и кожу перед походом в лес или парк

носить светлую закрытую одежду, заправлять брюки в носки, рубашку в штаны

избегать высокой травы и кустарников

осматривать себя и домашних животных каждые несколько часов после пребывания на природе, включая места за ушами, подмышками, в паху

проводить контроль в течение суток после возвращения

Если клещ всё же укусил и появились симптомы, важно как можно скорее обратиться к врачу и сдать анализы, сообщает интернет-издание «Подмосковье Сегодня».

Уточнения

Просту́да — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей.

