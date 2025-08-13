Вы думали, что это обычная простуда, а это — смертельно опасная инфекция: тихий убийца иммунитета

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Роспотребнадзор сообщил о новых случаях анаплазмоза в Подмосковье
Здоровье

Анаплазмоз — это бактериальная инфекция, которую переносят клещи, и которая может поражать не только иммунную систему, но и печень, сердце, лёгкие и нервную систему.

Заражение

Когда клещ присасывается, бактерии вместе со слюной попадают в кровь. Инкубационный период длится обычно 5–21 день. За это время возбудитель проникает в лейкоциты (клетки иммунитета), нарушая их работу и снижая защиту организма.

Симптомы

Первые признаки часто похожи на грипп или ОРВИ:

  • резкое повышение температуры до 38–40 °C
  • озноб, слабость, головная боль
  • ломота в мышцах и суставах
  • тошнота, иногда рвота
  • увеличение лимфатических узлов

Возможны и дополнительные проявления:

  • желтушность кожи и глаз
  • высыпания
  • признаки нарушения функции печени

Без лечения могут развиться осложнения, затрагивающие сердце, дыхательную систему и нервную ткань.

Профилактика

Врач советует:

  • использовать акарицидные и репеллентные средства на одежду и кожу перед походом в лес или парк
  • носить светлую закрытую одежду, заправлять брюки в носки, рубашку в штаны
  • избегать высокой травы и кустарников
  • осматривать себя и домашних животных каждые несколько часов после пребывания на природе, включая места за ушами, подмышками, в паху
  • проводить контроль в течение суток после возвращения

Если клещ всё же укусил и появились симптомы, важно как можно скорее обратиться к врачу и сдать анализы, сообщает интернет-издание «Подмосковье Сегодня».

Уточнения

Просту́да — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
