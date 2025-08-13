Половина взрослых живут с сердечной бомбой замедленного действия — и даже не догадываются об этом

Минздрав рекомендовал ежегодную диспансеризацию после 40 лет для профилактики болезней сердца

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Регулярная диспансеризация — это не формальность, а реальный шанс вовремя выявить проблемы с сердцем и сосудами.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в сердце

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главных причин смертности во многих странах мира, в том числе в России. По статистике, около 50% взрослого населения страдают от того или иного сердечно-сосудистого заболевания: артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, аритмии и др. Часто эти заболевания на начальной стадии протекают бессимптомно, и многие даже не догадываются о своем диагнозе.

Причины

Основными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний являются неправильное питание, недостаточная физическая активность, курение, избыточная масса тела, ожирение и стресс. Неправильные привычки и сочетание факторов риска могут привести к развитию атеросклероза – состояния, при котором на стенках артерий образуются бляшки, сужающие просвет сосудов и затрудняющие кровоток. Это, в свою очередь, увеличивает риск сердечно-сосудистой катастрофы: инфаркта миокарда и инсульта.

Профилактика

Диспансеризация — ключевой элемент профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Своевременная диагностика позволяет выявить факторы риска и начать лечение на ранней стадии, когда оно наиболее эффективно».

Что можно обнаружить при диспансеризации

факторы риска;

повышенное артериальное давление;

повышенный холестерин и сахар в крови;

изменения в работе сердечной мышцы;

скрытое течение ишемической болезни сердца.

Многие задумываются о здоровье только тогда, когда уже сталкиваются с диагнозом. Но чем раньше выявить угрозу, тем проще и эффективнее её устранить.

В возрасте 18–39 лет диспансеризацию стоит проходить раз в три года, а после 40 лет — ежегодно. Это не только возможность получить консультацию по коррекции факторов риска, но и реальный вклад в активное долголетие, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Уточнения

Се́рдце — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

