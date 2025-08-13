Роды, к которым готовились, как к марафону: в Сургуте появился ребёнок-рекордсмен

В Сургуте родился мальчик весом 5,5 кг и ростом 62 см

В Сургутском центре охраны материнства и детства (ХМАО) произошло событие, которое удивило даже самых опытных специалистов. Здесь на свет появился настоящий богатырь — новорожденный весом более 5,5 килограмма и ростом 62 сантиметра.

Как врачи узнали о рекордном малыше

Ещё во время предродового скрининга врачи заметили, что будущий малыш отличается особенно крупными размерами. Понимая, что роды могут быть сложными, команда медиков начала готовиться заранее.

Усиленная команда на родах

В момент рождения рядом с мамой была усиленная бригада: два врача и две акушерки.

"В нашем случае мы успешно провели естественные роды без осложнений и разрывов", — сообщил заведующий оперблоком, врач-акушер-гинеколог Артур Аглиуллин.

Он отметил, что результат — заслуга слаженной работы всей команды.

Семейное пополнение

Мальчик стал третьим ребёнком в семье. И, судя по всему, уже с первых минут своей жизни он заслужил титул "самого большого новорожденного" в истории центра, сообщает "Царьград".

