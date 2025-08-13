Роды, к которым готовились, как к марафону: в Сургуте появился ребёнок-рекордсмен

В Сургутском центре охраны материнства и детства (ХМАО) произошло событие, которое удивило даже самых опытных специалистов. Здесь на свет появился настоящий богатырь — новорожденный весом более 5,5 килограмма и ростом 62 сантиметра.
Ещё во время предродового скрининга врачи заметили, что будущий малыш отличается особенно крупными размерами. Понимая, что роды могут быть сложными, команда медиков начала готовиться заранее.
В момент рождения рядом с мамой была усиленная бригада: два врача и две акушерки.
"В нашем случае мы успешно провели естественные роды без осложнений и разрывов", — сообщил заведующий оперблоком, врач-акушер-гинеколог Артур Аглиуллин.
Он отметил, что результат — заслуга слаженной работы всей команды.
Мальчик стал третьим ребёнком в семье. И, судя по всему, уже с первых минут своей жизни он заслужил титул "самого большого новорожденного" в истории центра, сообщает "Царьград".
Ребёнок — в основном значении, человек в период детства.
У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.