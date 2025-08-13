Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жемчугов: рост случаев менингита в России не является критическим
Кардиолог Лави отметил, что пациенты с ожирением могут легче переносить болезни
Воздушный фильтр может стать причиной перегрева дизельного двигателя
Неожиданный диагноз: у кошек нашли признаки человеческой болезни
Разрыхление и прореживание посадок улучшают рост поздней капусты
Простой рецепт и минимум усилий: как приготовить вкусные блинчики из цукини с творожной начинкой
Юрист Екатерина Гордон назвала поведение Дмитрия Диброва игрищем
Skyfall от NASA JPL и AeroVironment высадит шесть вертолётов на Марс
В Саратовской области создают места для отдыха на Волге за 7,5 млн рублей — мининвест

Мужчина и не подозревает, что уже бесплоден: тихая угроза мужскому здоровью

Врач назвал косвенные признаки мужского бесплодия
1:20
Здоровье

Чтобы уточнить диагноз "бесплодие", мужчине необходимо обратиться к врачу. О ранних признаках проблем с фертильностью у мужчин в беседе с Pravda.Ru рассказал врач уролог-андролог Владислав Гладышев.

Мужчина плачет
Фото: unsplash.com by Lily & Moon / Tom Pumford, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина плачет

Такое исследование, как спермограмма, по словам доктора, — единственный точный метод, который позволяет ответить на вопрос, может ли мужчина иметь детей. В то же время, подчеркнул специалист, некоторые моменты должны насторожить мужчину и побудить его обратиться к врачу.

"Например, если они замечают какие-то изменения внешние в мошонке. И чаще всего их замечает не сам пациент, а его партнерша. Это может быть опухоль или водянка, в любом случае, изменение консистенции, изменения структуры или какие-то новообразования. Но, это не всегда признак бесплодия", — отметил Гладышев.

Настороже надо быть и тем мужчинам, предупредил медик, которые в детстве переболели эпидемическим паротитом, или свинкой.

"Достаточно часто после этого парни остаются бесплодными. Перенесенная свинка должна насторожить по крайней мере", — предостерёг уролог.

Каких-то специфических внешних симптомов, указывающих на то, что мужчина не может иметь детей нет, уточнил эксперт.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Домашние животные
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб Аудио 
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
Кулинары назвали способ варки сочных пельменей без разрыва теста
Еда и рецепты
Кулинары назвали способ варки сочных пельменей без разрыва теста Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Король среди кошек с тайными слабостями: 7 минусов мейн-кунов
Король среди кошек с тайными слабостями: 7 минусов мейн-кунов
Последние материалы
Эксперт объяснил, зачем Трамп охотится за Нобелевской премией мира
Врач назвал косвенные признаки мужского бесплодия
Учёные из Питтсбурга рекомендовали отслеживать скорость ходьбы после 45 лет
Сборщики ягод в Карелии зарабатывают больше, чем офисные сотрудники в Москве
Журова: спортсменам, сменившим гражданство, невозможно вернуться в сборную России
Роспотребнадзор сообщил о новых случаях анаплазмоза в Подмосковье
Грязь с жалюзи удобнее вытирать с помощью носка
Квадратная форма головы помогает тибетской лисице охотиться в Гималаях
Пересечение сплошной линии допускается ПДД в исключительных ситуациях
Зумеры тратят меньше на командировки, чем другие поколения — OneTwoTrip
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.