Мужчина и не подозревает, что уже бесплоден: тихая угроза мужскому здоровью

Врач назвал косвенные признаки мужского бесплодия

Здоровье

Чтобы уточнить диагноз "бесплодие", мужчине необходимо обратиться к врачу. О ранних признаках проблем с фертильностью у мужчин в беседе с Pravda.Ru рассказал врач уролог-андролог Владислав Гладышев.

Фото: unsplash.com by Lily & Moon / Tom Pumford, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина плачет

Такое исследование, как спермограмма, по словам доктора, — единственный точный метод, который позволяет ответить на вопрос, может ли мужчина иметь детей. В то же время, подчеркнул специалист, некоторые моменты должны насторожить мужчину и побудить его обратиться к врачу.

"Например, если они замечают какие-то изменения внешние в мошонке. И чаще всего их замечает не сам пациент, а его партнерша. Это может быть опухоль или водянка, в любом случае, изменение консистенции, изменения структуры или какие-то новообразования. Но, это не всегда признак бесплодия", — отметил Гладышев.

Настороже надо быть и тем мужчинам, предупредил медик, которые в детстве переболели эпидемическим паротитом, или свинкой.

"Достаточно часто после этого парни остаются бесплодными. Перенесенная свинка должна насторожить по крайней мере", — предостерёг уролог.

Каких-то специфических внешних симптомов, указывающих на то, что мужчина не может иметь детей нет, уточнил эксперт.