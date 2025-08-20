Эти продукты утром провоцируют быстрый голод — и делают вас зависимыми от перекусов

Постоянное желание что-то перекусить — не всегда просто привычка. Часто за этим стоят реальные физиологические или гормональные причины. Понимание этих факторов поможет не только справиться с приступами "ложного голода", но и улучшить общее состояние организма.
Диетолог Елена Соломатина объясняет: одной из самых частых причин становится неправильный завтрак. Если утро начинается с белого хлеба, сладкого чая и быстрых углеводов, организм быстро усваивает такие продукты, но чувство насыщения проходит уже через час-другой. В результате появляется желание съесть что-то ещё, чаще всего — сладкое.
Среди других возможных причин частых перекусов:
Недостаток сна. При нехватке отдыха в организме повышается уровень кортизола — гормона стресса. Он усиливает тягу к жирной и сладкой пище, дающей быструю энергию.
Стресс. Эмоциональное напряжение провоцирует желание "заесть" тревожность чем-то вкусным и калорийным.
Жажда. Организм может путать сигналы голода и обезвоживания. Иногда достаточно просто выпить стакан воды.
Нарушения в работе щитовидной железы. При сбоях в эндокринной системе аппетит может усиливаться без реальной потребности в калориях.
Игнорировать такие сигналы нельзя — важно разобраться, что именно провоцирует ощущение голода, и откорректировать образ жизни или питание.
Даже если без перекусов обойтись сложно, можно сделать их менее вредными. Врач советует заменить продукты с высоким гликемическим индексом на более сбалансированные варианты:
овощные палочки с хумусом
горсть орехов
натуральный йогурт без сахара
цельнозерновой хлебец с авокадо или творогом
яблоко или груша с корицей
Такие перекусы насыщают, не провоцируют резких скачков сахара в крови и не ведут к перееданию. Кроме того, они помогают сформировать здоровые пищевые привычки.
Снэ́ки - в англоязычных странах общее название лёгких блюд, предназначенных для "перекуса" — утоления голода между основными приёмами пищи.
