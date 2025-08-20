Врачи предупредили, какие продукты летом перегревают тело и повышают нагрузку на сердце

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:27
Здоровье

В жаркую погоду особенно важно внимательно относиться к своему рациону. Некоторые привычные продукты могут не только ухудшить самочувствие, но и создать дополнительную нагрузку на организм. Чтобы легче переносить высокие температуры, стоит пересмотреть не только режим питья, но и состав блюд.

Домашний сорбет
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашний сорбет

Почему молочные продукты стоит есть с осторожностью

Молочная продукция, как объясняют специалисты, тяжело переваривается и требует больших энергетических затрат со стороны организма. Поэтому в жару такие продукты стоит употреблять в ограниченном количестве. Особенно это касается людей с гипертонией или диабетом: даже мороженое в этом случае может стать причиной ухудшения состояния.

Продукты, которые мешают адаптации к жаре

Диетолог Анна Ивашкевич предупреждает: в жаркие дни не стоит злоупотреблять:

  • жирной и калорийной пищей

  • мясными полуфабрикатами

  • плотными обедами с обилием жареного

Такая еда заставляет тело активнее вырабатывать тепло, что затрудняет естественное охлаждение. В результате человеку становится сложнее справляться с высокой температурой воздуха, особенно при физической нагрузке.

Что стоит включить в рацион

В жару лучше делать ставку на продукты с высоким содержанием жидкости. Среди них:

  • свежие овощи — особенно огурцы

  • ягоды и фрукты — например, арбуз

  • лёгкие супы, зелёные салаты

Эти продукты не только освежают, но и помогают восполнять потери жидкости без перегрузки желудка.

Как поддерживать водный баланс

Летом важно не только пить достаточно воды, но и следить за тем, что именно вы пьёте. Если человек употребляет кофе, чай или энергетики, то после них обязательно стоит выпить два стакана обычной воды. Эти напитки обладают мочегонным эффектом и могут нарушить водно-солевой баланс.

Также Ивашкевич напоминает: несмотря на жару, не стоит пить более двух стаканов солевых напитков, таких как минеральная вода. Избыток соли способен задерживать жидкость и провоцировать отёки.

Рацион в тёплое время года должен быть максимально лёгким, освежающим и богатым влагой. Такой подход поможет телу адаптироваться к погодным условиям и избежать перегрева.

Уточнения

Арбу́з - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). В зависимости от сорта может быть столового или кормового назначения.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
