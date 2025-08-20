Врачи предупредили, какие продукты летом перегревают тело и повышают нагрузку на сердце

В жаркую погоду особенно важно внимательно относиться к своему рациону. Некоторые привычные продукты могут не только ухудшить самочувствие, но и создать дополнительную нагрузку на организм. Чтобы легче переносить высокие температуры, стоит пересмотреть не только режим питья, но и состав блюд.
Молочная продукция, как объясняют специалисты, тяжело переваривается и требует больших энергетических затрат со стороны организма. Поэтому в жару такие продукты стоит употреблять в ограниченном количестве. Особенно это касается людей с гипертонией или диабетом: даже мороженое в этом случае может стать причиной ухудшения состояния.
Диетолог Анна Ивашкевич предупреждает: в жаркие дни не стоит злоупотреблять:
жирной и калорийной пищей
мясными полуфабрикатами
плотными обедами с обилием жареного
Такая еда заставляет тело активнее вырабатывать тепло, что затрудняет естественное охлаждение. В результате человеку становится сложнее справляться с высокой температурой воздуха, особенно при физической нагрузке.
В жару лучше делать ставку на продукты с высоким содержанием жидкости. Среди них:
свежие овощи — особенно огурцы
ягоды и фрукты — например, арбуз
лёгкие супы, зелёные салаты
Эти продукты не только освежают, но и помогают восполнять потери жидкости без перегрузки желудка.
Летом важно не только пить достаточно воды, но и следить за тем, что именно вы пьёте. Если человек употребляет кофе, чай или энергетики, то после них обязательно стоит выпить два стакана обычной воды. Эти напитки обладают мочегонным эффектом и могут нарушить водно-солевой баланс.
Также Ивашкевич напоминает: несмотря на жару, не стоит пить более двух стаканов солевых напитков, таких как минеральная вода. Избыток соли способен задерживать жидкость и провоцировать отёки.
Рацион в тёплое время года должен быть максимально лёгким, освежающим и богатым влагой. Такой подход поможет телу адаптироваться к погодным условиям и избежать перегрева.
