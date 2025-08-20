Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Росстат: абонентская плата за сотовую связь подскочила на 13,9%
Доминик МакЛоклин о съёмках Гарри Поттера: это роль моей мечты
Всё, что нужно знать о Миконосе: как избежать разочарования на популярном греческом острове
Сетевые связи Галактики: как наблюдения eROSITA меняют наше представление о космосе
У берегов Калифорнии нашли белую акулу с раной от светящейся акулы
Исключение ультраобработанных продуктов может привести к потере веса почти вдвое
Секреты здорового перекуса: протеиновые батончики помогают контролировать аппетит и вес
Дизайнеры назвали главные приёмы озеленения квартир и домов в 2025 году
Вся правда о пластырях от акне: реально ли они спасают кожу от высыпаний или это красиво упакованный миф

Эти популярные завтраки нарушают чувствительность к инсулину — вот чем они опасны

Медики: белый хлеб, каши из рафинированных круп и рис вредят сахару
1:56
Здоровье

Чтобы понизить уровень сахара в крови, недостаточно просто отказаться от конфет или пирожных. Скрытый сахар может присутствовать в привычных продуктах, которые часто воспринимаются как безвредные. Особенно важно обратить внимание на то, с чего начинается день — с завтрака.

Каша с ягодами из советского фильма
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Каша с ягодами из советского фильма

Почему завтрак играет ключевую роль

Медики отмечают, что классический завтрак с кашей и бутербродом на белом хлебе не так безобиден, как может показаться. Даже привычные утренние блюда способны провоцировать скачки сахара в крови, если не учитывать состав. Проблема в том, что такие продукты содержат быстрые углеводы и скрытые сахара, которые влияют на состояние сосудов, нарушают обмен веществ и могут ухудшать чувствительность к инсулину.

Какие продукты стоит исключить

Чтобы улучшить углеводный обмен и не допустить повышения сахара, врачи советуют отказаться от:

  • каш на основе рафинированных круп (в том числе манной и кукурузной)

  • белого хлеба, булочек и выпечки

  • белого риса - он обладает высоким гликемическим индексом

  • колбас, консервов и полуфабрикатов, содержащих сахар и усилители вкуса

Эти продукты создают избыточную глюкозную нагрузку и не дают длительного насыщения.

Что добавить в рацион

Вместо перечисленных продуктов рекомендуется включать в меню:

  • цельнозерновые каши: гречневую, ячневую, перловую

  • хлеб из муки грубого помола - серый или зерновой

  • овощи и белковые продукты на завтрак, чтобы избежать резких скачков сахара

Такие замены поддерживают стабильный уровень глюкозы, дают больше энергии и благоприятно влияют на работу желудочно-кишечного тракта.

Изменив рацион с утра, можно существенно снизить нагрузку на поджелудочную железу и сделать шаг к улучшению общего состояния здоровья.

Уточнения

Ка́ша - жидкая, густоватая либо рассыпчатая пища, крупа вареная на воде или на молоке, блюдо из сваренной крупы или муки.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Смородину подкармливают в августе фосфором и калием для закладки урожая — совет агрономов
Садоводство, цветоводство
Смородину подкармливают в августе фосфором и калием для закладки урожая — совет агрономов Аудио 
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Военные новости
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ Аудио 
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона
Авто
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона Аудио 
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Последние материалы
Экономист Абрамов: цены на яйца в России выросли на 11,6% за неделю
Организация WWO впервые сообщила о спасении малого пингвина с лейцизмом
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Секреты приготовления фасоли: как правильно замочить и сварить сушеную фасоль
Марат Хуснуллин оценил: в Калининграде открыли уникальный Музей Мирового океана
Лучше Помпей: забытый город у Везувия, который удивляет больше Помпей
Яркие акценты помогут сделать серую спальню уютной
Продажи подержанных автомобилей в России выросли на 21,4% в июле
Инстинктивная гимнастика утром в постели снижает стресс и улучшает гибкость
Детокс для волос набирает популярность: новое направление ухода, которое обещает свежесть и здоровье локонов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.