Эти привычки незаметно продлевают жизнь — и снижают риск тяжёлых болезней сердца

Врачи: контроль давления и холестерина помогает предотвратить инфаркт
Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из самых распространённых причин смерти во всём мире. Проблема усугубляется тем, что многие люди долгое время не подозревают о наличии серьёзных нарушений. Симптомы часто развиваются незаметно, а выявление болезни происходит уже на запущенной стадии.

Почему важно следить за сердцем

Большинство болезней сердца можно предотвратить, если уделять внимание образу жизни. Врачебная практика показывает: даже простые ежедневные привычки способны существенно снизить риски. Главное — начать вовремя, не дожидаясь первых тревожных сигналов.

Какие привычки защищают сердце

Чтобы снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, специалисты рекомендуют внедрить в повседневность следующие действия:

  • Регулярная физическая активность. Достаточно хотя бы 30 минут умеренной нагрузки в день — прогулки, плавание, велосипед.

  • Отказ от курения. Табак увеличивает нагрузку на сосуды и ускоряет развитие атеросклероза.

  • Контроль уровня холестерина и давления. Скрытая гипертония и высокие липиды в крови — частые спутники сердечных патологий.

  • Сбалансированное питание. Меньше соли, сахара, насыщенных жиров. Больше овощей, цельнозерновых продуктов, рыбы.

  • Управление стрессом. Хроническое напряжение негативно влияет на сердце. Помогают дыхательные техники, медитация, полноценный сон.

Профилактика — лучший способ защиты

Своевременная профилактика эффективнее лечения. Даже если нет явных симптомов, важно хотя бы раз в год проходить базовое обследование: ЭКГ, анализ крови, измерение давления. Это поможет выявить скрытые нарушения на ранней стадии.

Здоровое сердце — результат повседневного выбора. Забота о себе и внимательное отношение к телу — не прихоть, а необходимость, от которой может зависеть жизнь.

Уточнения

Холестери́н - органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
